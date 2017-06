Marchan 175 mil por el orgullo lésbico-gay

México

Por la igualdad, la no discriminación, el respeto y el reconocimiento a los matrimonios igualitarios que concedan el derecho de adopción, marcharon 175 mil personas, entre las que se encontraban familias completas, y se refrendó la declaratoria de que junio es el mes de la diversidad sexual.

El lema de la 39 Marcha del Orgullo Lésbico, Gay, Bisexual, Transexual, Transgénero, Travesti e Intersexual fue “Respeta mi familia, mi libertad, mi vida”, con lo que nuevamente se pretende fomentar la cultura de la no discriminación.

De acuerdo con el gobierno capitalino, el número de asistentes fue de 175 mil personas.

Según Cristian Galarza, coordinador de difusión del Comité Incluyente LGBTTTI, durante casi ocho horas de celebración, que partió del Ángel de la Independencia al Zócalo, participaron un millón de personas.

Durante la marcha, en la que se reportó saldo blanco, solo ocurrió un incidente entre jóvenes anarquistas encapuchados que acompañaban a la comunidad lésbico-gay, quienes agredieron a los integrantes del Frente Fuerza Nacional México que se opone a los matrimonios igualitarios y que ya esperaban al contingente frente a la Catedral Metropolitana, lo que dejó ocho detenidos por el delito de disturbios.

Contingentes numerosos llegaron de los estados de México, Querétaro, Michoacán, Tlaxcala, Hidalgo, Oaxaca y Yucatán, entre otros.

La concentración inició a las 10 de la mañana con espectáculos en el Ángel de la Independencia que amenizaban el arranque, mientras se organizaban los contingentes, que incluyeron a representantes de empresas sustentables, de telefonía, alimentos y maquillajes, así como de asociaciones bancarias.

“La familia es una, la familia es diversa, en la familia cabemos todos, no es cierto que exista un solo tipo de familia, no es cierto. Eso es lo que queremos decir hoy aquí: junio se va a convertir en el mes del orgullo, así que celebremos, festejemos y festejemos nuestros cuerpos y nuestra diversidad”, declaró la presidenta del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (Copred), Jaqueline L’Hoist.

Por segunda ocasión consecutiva se unió al contingente la embajadora de Estados Unidos en México, Roberta Jacobson, quien dijo sentirse orgullosa de participar. Estuvo acompañada por los embajadores de Canadá y de Reino Unido, Pierre Alarie y Duncan Taylor, respectivamente, quienes se colocaron detrás de una manta, en la que se leían los nombres de embajadas como la de Suecia, Holanda, Irlanda, Finlandia y de las Naciones Unidas, a favor del movimiento.

Los diplomáticos solo marcharon hasta la altura de la glorieta de La Palma.

“¡Basta de homofobias!”, “¡La violencia no es la solución: no mates, no odies, no reces, piensa!”, “Las creencias de unos no pueden estar sobre los derechos de todos”, eran algunas de las frases de las pancartas de los contingentes, a los que se sumó la comunidad muxe de Oaxaca y los vaqueros de la Ciudad de México, quienes dijeron ser iguales a los heterosexuales que les gustan los caballos, las botas y los pantalones.

Casi todos los participantes se colocaron distintivos con los colores del arcoíris, símbolo de la diversidad sexual.

Durante la marcha hubo unidades móviles para realizarse la prueba de cuarta generación de VIH-Sida y obtener un resultado confiable en 15 minutos, así como de sífilis y hepatitis B y C, sin costo.

Unos más aprovechaban los módulos que instaló el gobierno capitalino para dar asesorías sobre uniones con el programa El Abogado en tu Casa y bodas colectivas, o el apoyo psicológico #dale like a tu vida, di no al suicidio.

A la marcha también asistieron legisladores para apoyar los derechos y la libertad de la comunidad, a pesar de que en la Cámara de Diputados fue rechazada la iniciativa enviada por el presidente Enrique Peña Nieto para garantizar el matrimonio igualitario.

El senador del PAN, Roberto Gil, acudió con su familia para manifestar su apoyo, al igual que la legisladora del PRD, Luz María Beristáin.

En tanto, el secretario de Salud federal, José Narro, presentó el protocolo para el acceso sin discriminación a servicios de atención médica de las personas lésbico-gays, así como las guías de atención específicas que derivan del mismo.