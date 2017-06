Inicia marcha de ejidatarios al aeropuerto

Guadalajara

Miembros del ejido El Zapote iniciaron este lunes una nueva manifestación por la carretera a Chapala en demanda de la liquidación de sus tierras que les expropiaron para la construcción de la terminal aérea.

Nicolás Vega, presidente del ejido, explicó que en esta protesta participan alrededor de 200 comuneros y se podrían dejar plantones en la terminal aérea.

El dirigente de los comuneros aseguró que no pararán las manifestaciones que realizan hasta llegar a una negociación.

“Es una sentencia y donde no se respeta el estado de derecho. El ejido ya no va a parar. Si no llega el convenio esto no se para vamos a seguir todos los días, la gente sigue igual de motivada como el primer día”, dijo.

Se espera que en los próximos días se tenga una reunión entre ejidatarios y funcionarios de la SCT para llegar a acuerdos sobre las 307 hectáreas que les fueron expropiadas para la construcción del aeropuerto.

MC