Se va Perelló por su discurso “misógino y sexista”: UNAM

México

La Secretaría de Comunicación de Radio UNAM informó la “cancelación inmediata” del programa Sentido contrario por los comentarios expresados por su conductor, Marcelino Perelló, en la emisión del 28 de marzo.

Esas expresiones “atentan contra el espíritu de esta emisora y de la Universidad Nacional Autónoma de México, al normalizar la violencia de género y oponerse al concepto de equidad e igualdad de género”, señala el comunicado dado a conocer a través de las redes sociales de la emisora universitaria.

La medida se da en respuesta a las numerosas reacciones condenatorias de las opiniones de Perelló, manifestadas en las redes sociales por periodistas, activistas y sobre todo gran cantidad de mujeres que se sintieron ofendidas por quien fuera dirigente del movimiento estudiantil del 68 y titular del programa Sentido contrario desde 2001.

“Además del lenguaje misógino y sexista utilizado, el discurso de Marcelino Perelló se opone a los valores promovidos por esta casa de estudios”, detalló la dependencia.

El comunicado señala que “Radio UNAM reitera su compromiso con la libertad de expresión, a favor de la equidad y contra la violencia de género”.

LA POLÉMICA

Numerosas, duras y hasta violentas respuestas recibió Marcelino Perelló por los comentarios en su programa radiofónico, donde criticó a “las muchachas que les dicen guapa y se ofenden y mandan al bote al güey por andar de piropero”.

Más adelante, refiriéndose al conocido caso de la adolescente Daphne, violada en Veracruz por varios jóvenes, Perelló insistió, “[el joven] consideró que la chava estaba muy buena y muy metible, pero tampoco eso de que te metan los dedos es para armar un desmadre estrepitoso y no, no es una violación, la violación implica, necesariamente, verga… si no hay verga no hay violación, o sea con palos de escoba, dedos y vibradores no hay violaciones...”.

Muchos tuiteros han manifestado su repudio a esas declaraciones calificadas de misóginas, vulgares, pretenciosas, machistas y con “aire de irreverencia autosuficiente”.

Las protestas han sido también dirigidas al titular de Difusión Cultural de la UNAM, Jorge Volpi.

CONDENAN COMENTARIOS

La Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, el Conapred, Inmujeres y el Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes condenaron los comentarios de Perelló.

En un comunicado, coincidieron que esos comentarios refuerzan estereotipos de género dañinos para una sociedad democrática e igualitaria y denigran la imagen de las mujeres y niñas, fomentando, a su vez, patrones de comunicación y de conducta generadores de violencia.

“Estas expresiones formuladas con un lenguaje sexista y discriminatorio, representan un claro ejemplo de las barreras que debemos remontar para la construcción de una sociedad incluyente”.

CLAVES

MANTIENE POSTURA

Perelló reafirmó sus declaraciones: “Ratifico mis palabras, excepto la expresión ‘metible’, que puede ser considerada una broma de mal gusto”.

El mensaje fue publicado en Facebook: “La introducción de objetos y dedos en orificios del cuerpo ajeno no está tipificado como violación”.

“Ya sé que mis opiniones no son populares en los tiempos que corren ni son ‘políticamente correctas’, pero no por ello renunciaré a ellas”, dijo.