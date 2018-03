1er. Maratón Messier de Nuevo León

Bajo el auspicio de la UANL, la Diputada Tania Arguijo, la Presidencia Municipal de Mina, NL, y la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa, se lanzó la convocatoria para celebrarse este evento el próximo 17 de marzo de este 2018 en la zona arqueología denominada “La Ex-Hacienda del Muerto” en el propio municipio de Mina.

Me llamó el Dr. Eduardo Pérez Tijerina y la Diputada Tania Arguijo para confirmarme lo anterior y comentar que la Presidencia Municipal dará toda clase de facilidades y brindará la seguridad necesaria para tener un evento muy bueno.

Por la cercanía y el buen cielo de Mina para la observación, creo tendrá muy buena asistencia, y por supuesto habrá buenos premios para los ganadores.

Por supuesto es un evento al que están invitados todos sin excepción.

Para los no conocedores les platico que Charles Messier, astrónomo francés a quien interesaba sobre manera la búsqueda y seguimiento de cometas, encontró mediante su lente telescópica, una serie de objetos que eran similares a los cometas que perseguía, dada la imprecisión de los telescopios de su tiempo. Sin embargo, al observarlos por un periodo corto de tiempo se daba cuenta que esos objetos no tenían movimiento propio aparente, por lo que no podían ser cometas. Para evitar confusiones, decidió hacer un pequeño catálogo que tituló como: “Catálogo de Nebulosas y Cúmulos de Estrellas, que se observan entre las estrellas fijas sobre el horizonte de París”.

Poco más de 200 años después de la publicación del catálogo, algunos aficionados a la observación astronómica comprobaron que, durante la tercera semana de marzo, coincidiendo con la Luna Nueva y rondando el equinoccio de primavera, es posible observar los 110 objetos en una sola noche. Se cree que fue la noche del 23 al 24 de marzo de 1985 la primera vez que un astrónomo aficionado (Gerry Rattley en Arizona, USA) completó tal hazaña.

Si tienen interés por ello, hoy hay gran información en la red acerca de los mejores métodos para realizar un maratón y observar los 110 objetos que incluyen galaxias, cúmulos abiertos y globulares, supernovas o algunas nebulosas muy interesantes. No se requiere más que unos binoculares, o un telescopio y mucho interés para estudiar la mejor forma de lograrlo. Por lo demás, acá en el norte de México tenemos noches no tan gélidas y por lo general, en esta época del año, despejadas.

Así que, para los estados de Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, por su cercanía, este queda perfecto para pasar una velada extraordinaria. Sin embargo, están invitados todos los interesados. Pueden obtener informes e inscribirse en la página del evento: https://goo.gl/cHj74C



¡Allá nos vemos!

Sus comentarios o preguntas los pueden dirigir a: mexhunter@gmail.com

También pueden visitar mi muro de Facebook: https://www.facebook.com/cesar.quiroga.75685

o en Twitter @astrocolors