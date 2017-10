Torreón sí tiene Atlas de Riesgos pero de Google Earth

Torreón, Coahuila

Ante las lluvias registradas la semana pasada en Torreón, que ocasionaron encharcamientos en diferentes zonas, Alberto Porragas, titular de Protección Civil, aseguró que sí se cuenta con un atlas de peligros en la plataforma de Google Earth, disponible para cualquier usuario.

Mencionó, que en conjunto con el Instituto Municipal de Planeación (IMPLAN), se tiene el mapa de riesgo en el que se establecen gasolineras, escuelas, gaseras y negocios considerados de alta, mediana y baja peligrosidad.

Aseguró que la información se envió a la dirección estatal de Protección Civil en donde se integra.

“Por el momento, no tenemos un atlas de riesgo como sí lo tiene Saltillo y como lo tiene la ciudad de Monterrey”, indicó Eduardo Holguín.



“Aquí no se tiene, porque la plataforma no se obtuvo, ya que es por medio de un recurso federal que fue utilizado o se utiliza por el estado, no baja directamente a los municipios, salvo que se contrate con empresas externas y de ser así se tiene que solicitar la validez por medio del Centro Nacional de Prevención de Desastres, que no es la forma autorizada”.

Por su parte, Eduardo Holguín, director del IMPLAN, manifestó que no se cuenta con un atlas de riesgo como tal, se tiene un cartel de riesgo con georreferencias de las áreas.

Explicó que se necesita contar con un protector de gestión y respuesta ante el riesgo, por lo que proyectan presentarlo al próximo alcalde, Jorge Zermeño.

La Síndica de Vigilancia, Gabriela Casale Guerra, manifestó que al inicio de la administración, el IMPLAN en coordinación con Protección Civil informaron siete puntos conflictivos que tiene el municipio en materia de drenaje.

Indicó que se establecieron acciones de coordinación entre las diversas dependencias municipales para evitar las inundaciones y encharcamientos en zonas que ya se tiene detectados y en las cuales, aseguró, se trabajó, pero en esta ocasión volvieron a presentarse los problemas.





crc