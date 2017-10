Se descarta Manuel González para cargo en 2018

Monterrey

Aunque se rumoraba que pretendía contender por la alcaldía de Monterrey, mediante la vía independiente, el secretario general de Gobierno, Manuel González, se descartó para buscar un cargo de elección popular en 2018.

Ante representantes del Congreso del Estado, durante la Glosa del Segundo Informe, el funcionario estatal les precisó a los legisladores que pretende concluir su encargo en la Secretaría General de Gobierno.

"Si ustedes están en la lucha, que es correcta, de buscar reelegirse, pues tienen que hacer todo esto, porque si no la ciudadanía no va a votar por ustedes y nosotros lo respetamos, su servidor no se va a mover de ahí de la Secretaría de Gobierno, así es que yo no tengo ese problema, ni tengo que andar declarando demás buscando votos.

"Yo espero con mucho gusto que vayan a la contienda respetando las leyes y respetando todo lo que tenga que ver como lo haremos los ciudadanos que acudiremos a votar, yo iré a votar simple y sencillamente por la gente que participe. Yo no voy a participar en ningún evento de carácter político electoral, yo aquí voy a estar cuatro años, si es que el gobernador me permite, sino él es el que me puede cambiar, por ahora, dije por ahora", declaró.

Manuel González hace décadas que no contiende por un cargo de elección popular, ya que la última vez que lo hizo fue como candidato a diputado local por el Partido Revolucionario Institucional a finales de la década de los años ochenta, y que incluso ya en el Congreso fungió como coordinador de la bancada priista.

En cuanto a la posibilidad de que colabore en la campaña del gobernador, Jaime Rodríguez, en caso de reunir las más de 800 mil firmas requeridas para la candidatura independiente a la Presidencia de la República, expresó que él es amigo del mandatario estatal desde hace más de 35 años y disfrutan mucho el hacer política.

"El gobernador Jaime Rodríguez somos amigos desde hace 35, 40 años, desde las juventudes del partido, del PRI, hace mucho tiempo, trabajamos juntos, disfrutamos mucho este trabajo porque nos gusta la política, de ahí en fuera pues nosotros no andamos en ninguna aventura, queremos lo mejor para Nuevo León", declaró.