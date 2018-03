Morenistas se plantan frente a las oficinas de Miguel Barbosa

Tehuacán

Al menos unas 40 simpatizantes de Morena, se manifestaron frente a las oficinas del candidato al gobierno por el frente “Juntos Haremos Historia”, Luis Miguel Barbosa Huerta, al estar inconformes con las imposiciones que se han hecho al interior del partido, debido a que hay gente que está postulada para candidaturas y es proveniente de otras fuerzas políticas, informó el líder de Morena en Ajalpan, Serapio Martínez Rosas.

Los representantes de las diferentes fuerzas políticas señalaron que desde la creación del partido hay personas que han difundido la ideología, conformando las estructuras de trabajo de Morena, mismas que esperaban fueran considerados sobre todo para las candidaturas a la presidencia municipal.

Señalaron que hay gente que provenía de otros partidos que eran líderes, militantes y hasta funcionarios, pero ahora llegaron a ocupar espacios importantes en Morena, a pesar de no ser las mejores opciones, pero fueron designados por compadrazgos o porque compraron la candidatura.

En el caso de Tehuacán, la presencia de Felipe Patjane y Pedro Tapole destacaron que son gente que no está identificada plenamente con la ideología de Morena, por eso esperan que vuelvan la mirada a la militancia, de no ser así, podrían perder en las próximas elecciones, no solo en Tehuacán sino en la región.

El dejar que estos problemas causados desde la llegada de Miguel Barbosa Huerta a Morena, no sean atendidos, representa en muchos casos quitarle la oportunidad de ocupar alcaldías o diputaciones al no tener perfiles idóneos, por eso hicieron el llamado a la dirigencia estatal de ese partido para que les atienda, es por eso que optaron por manifestarse frente a las oficinas del senador con licencia.

AMV