Se manifiestan empleados eventuales de la SSJ por falta de pago

Guadalajara

Una veintena de trabajadores cubre incidencias del Instituto Jalisciense de Salud Mental, se manifestaron a fuera de las oficinas de la Secretaría de Salud, porque tienen cuatro quincenas que no les pagan.



Roberto Carlos es uno de los inconformes, dijo que a pesar de las diversas reuniones que han sostenidos con funcionarios de la SSJ, el tema no se resuelve, temen que la situación se agudice tras la renuncia del titular de la dependencia, Antonio Cruces Mada.



“Lo que estamos haciendo es una manifestación pacífica exigiendo nuestro pago de las cuatro quincenas, es sólo eso nada más, nos traen con una respuesta y otra respuesta y no se nos resuelve nada”.



Esta no es la primera vez se suspende el pago a los cubre incidencias, ya que en anteriores ocasiones han tardado hasta cinco meses en pagarles su quincena.



“El dinero nos hace falta, para trasladarnos a nuestros trabajos es muy difícil, lo único que pedimos no es otra cosa más que nuestro pago de los días que ya hemos laborado”, señaló el manifestante.

Al final los casi 20 manifestantes fueron atendidos por funcionarios de la Secretaría de Salud, hasta el momento se desconoce el resultado de la reunión

MC