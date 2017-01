Con manifestación piden a Peña reduzca su salario

Ciudad Valles

Otra manifestación contra el alza al costo de los combustibles hubo este miércoles en Ciudad Valles, en la que algunos osaron por recordarle a su progenitora al presidente del país Enrique Peña Nietoy a los diputados que aprobaron la reforma energética, entre ellos el actual alcalde de este municipio Jorge Terán Juárez y la diputada local Rebeca Terán Guevara.

Las movilizaciones continuarán y no descartan bloqueos a la planta distribuidora de Pemex en esta ciudad,así como de gasolineras y regalar el combustible a los automovilistas.

"No al aumento de combustibles; exigimos se revierta la política fallida del presidente Peña Nieto, se reduzcan sus insultantes salarios,basta de abusos y saqueos a la riqueza nacional", eran algunas de las demandas plasmadas en una enorme lona en la que se exhibía el sueldo mensual de funcionarios públicos.

El presidente del país, 193 mil 478 pesos; el presidente de la Suprema Corte de Justicia 798 mil 529 pesos;diputado federal 148 mil 375 pesos; diputado local 115 mil 858.36 pesos, el gobernador 139 mil 005 pesos,alcalde de Valles 69 mil 025.80pesos, regidores de Valles 49 mil 875.58 pesos."

Son una ofensa sus sueldos, sin contar con el súper aguinaldo y prestaciones de reyes que tienen, cuando millones de familias siguen sumidas en la pobreza, que no tienenni qué comer, que ganan 500 pesosa la semana", dijo Inés Velázquez.

Además de ciudadanos comunes había representantes de diversos sectores como transporte de carga ,taxistas, abogados, cámaras de comercio y organizaciones sociales.

RECOMENDAMOS: Se manifiestan en Reynosa por el "gasolinazo"



“Es un acto para manifestar nuestro repudio al aumento a los combustibles que va a repercutir en los demás satisfactores que necesitamos, hoy vinieron ciudadanos libres, se les dio uso de voz a quien quiso aprovechar el micrófono; queremos demostrar a la ciudadanía que podemos participar así abiertamente, que expresarnos es un derecho constitucional y que no tengan miedo ni que piensen que habrá represión, que ya no se conformen con la despensa que el político les lleva o el programa de beneficio, eso ya no porque por es oprecisamente han abusado tanto”,expresó Jesús Sierra Acuña quien dijo que a partir de esta fecha se forma la asociación Ciudadanas y Ciudadanos Libres de Valles y la Huasteca que estarán comunicados a través de un grupo de WhatsApp para planear siguiente smovilizaciones.

“La idea es que participen porque así podemos acabar con estas condiciones que tenemos, ya nos dejaron la pata en el cuello, ya no alcanza para nada, subirá el pasaje, ya subió la luz, ya se liberaron las tarifas de gas LP, ¿qué más queremos?”,recalcó

.Una ama de casa propuso bloquear la entrada a la planta de abastecimiento que tiene Pemex en esta ciudad, otro señor tomar una gasolinera y regalar la gasolina, otro cerrar las calles.

“Pero no queremos afectar a terceros, lo de las calles afectará, perosí estamos considerando bloquear Pemex y las gasolineras para que vean que vamos en serio y que no podemos tomar acciones débiles encontra de estos abusos”.

RECOMENDAMOS: Bloqueos por el alza de la gasolina: MINUTO A MINUTO







JERR