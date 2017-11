Protestan vs reforma educativa y desquician Guadalajara

Guadalajara

El sol caía a plomo en la ciudad de Guadalajara, pero esto no impidió que alrededor de dos mil maestros procedentes de varios estados del país se manifestarán en contra de la reforma educativa.

El contingente partió en punto de las 13:00 horas de la Glorieta Minerva y avanzaron por avenida Vallarta a paso lento, pero al compás de las consignas en contra de la reforma.

Los maestros de los estados de Jalisco, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Durango, Colima y Michoacán, afines a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), al llegar al cruce de las avenidas Juárez y Federalismo, se detuvieron.

Los quejosos advirtieron que no se moverían del lugar a menos de que el secretario general de Gobierno de Jalisco, Roberto López Lara, los recibiera en Palacio de Gobierno. Así estuvieron por más de dos horas, bloqueando totalmente el tráfico de la vialidad, lo que desquicio la ciudad.

“Tengo más de dos horas tratando de cruzar Federalismo y Juárez, pero no puedo, nosotros no tenemos la culpa de sus problemas, ellos deberían de arreglar su conflicto sin afectar a nadie, en este caso a terceros”, denunció Gloria Ramírez, automovilista. Los maestros, por su parte, decían que los ciudadanos que se quejaban del bloqueo eran “borregos del sistema”, unos “agachones” que no defendían sus derechos.

Epifanio Méndez Rojas, secretario general del Sindicato Único del Colegio de Bachilleres del Estado de Jalisco, comentó que la movilización obedece a una acción nacional en contra de la reforma educativa: “Estamos rechazando la evaluación punitiva, esto es también para la reinstalación inmediata de los compañeros cesados en todo el país y en específico los compañeros cesados en Jalisco, que son la mayoría”.

A nivel nacional han sido despedidos 586 maestros por no aprobar su examen de evaluación, de estos casos 181 han ocurrido en Jalisco. Tras varios minutos de entablar negociaciones con representantes del gobierno del estado para que fuera reabierta la circulación, los maestros aceptaron entrevistarse con López Lara.

Un grupo de 20 docentes caminaron hasta Palacio de Gobierno en dond fueron recibidos por el funcionario estatal con quien dialogaron durante casi tres horas, hasta el cierre de esta edición se desconocía el resultado de la reunión.

Esta acción motivó que los maestros quitaran los bloqueos de Juárez y Federalismo poco después de las 18:00 horas. Es importante resaltar que durante la manifestación no se reportaron incidentes, mientras que la policía se mantuvo a la expectativa.

