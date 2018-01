Vecinos bloquean calle hartos de las aguas negras

Torreón, Coahuila

Aunque el problema de las aguas negras ha sido un problema constante en las colonias del sur de Torreón, los vecinos de la Braulio Fernández ya se vieron rebasados por ello y este jueves decidieron cerrar la calle Tercera a la altura de la 14, donde se podía ver un gran lago pestilente del líquido.

Quemaron llantas, pusieron ramas y tabiques, todo lo que pudieron para llamar la atención de las autoridades.

Al lugar arribó un representante de Atención Ciudadana, quien se comprometió a que este mismo jueves, iban a buscar el "tapón" que obstruye la tubería del drenaje.

María Esther, vecina del sector, señaló que tienen muchos reportes, pero que el último que les prometieron arreglar fue del 16 de diciembre.

"El agua ya está metiéndose a las casas, ya está brotando de las alcantarillas, los excusados, y hasta se está mezclando con el agua potable".

En el sector hay muchos niños y en este momento al menos la mitad de los que viven por ahí, presentan malestares estomacales.

Los que también padecen son los adultos mayores, que tienen que vivir en medio de la pestilencia en las casas, que no se alivia cuando salen a la calle por que el hedor está igual.

"Les vamos a dar el voto de confianza, pero si no arreglan esto, vamos a juntar tinas de aguas negras y las vamos a ir a aventar al Simas, ahí me dieron un teléfono para que les llamara, pero pues nunca me contestan", agregó otra de las vecinas que estaba bastante enojada.

Se quedaron con la esperanza de que si les resuelvan.

Al joven funcionario de Atención Ciudadana, lo pasaron a las viviendas para que viera como están los patios llenos de charcos de aguas negras. No aguantó los olores y tampoco lo dejaron ir hasta que el problema vaya tomando forma de solución.

