Mando Único no ha sido suficiente en Toluca

Toluca

El robo de auto y cristalazo sigue siendo un tema pendiente en Toluca a pesar de la implementación del Mando Único indicó el presidente del Patronato Pro Centro Histórico, David Tapia, quien dijo que ese delito ha aumentado al menos cinco por ciento en lo que va del año. Pero también dijo que no solo se trata de que lo atiendan las autoridades sino que la ciudadanía se sume de forma responsable. Aseguró que están atentos, preocupados y ocupados de lo que está sucediendo en la capital mexiquense donde los fines de semana convergen alrededor de 80 mil personas.



Refirió que han ocurrido hechos lamentables sobre robos que como patronato les preocupa por lo que buscan la mejor coordinación entre autoridad y sociedad civil, pues no solo se da el hurto de vehículos sino que los delitos más frecuentes son asalto a transeúntes, hay carteristas así como cristalazos. Aseveró que la falta de aplicación del reglamento de tránsito da pie a que los vehículos se estacionen en lugares prohibidos y eso también repercute y crea condiciones favorables para que los ilícitos se den.

Apuntó que es ahí donde la gente debe sumarse a dejar sus unidades en estacionamientos a fin de asegurarlos. Si los automovilistas los utilizan entonces es más difícil que haya robos, refirió. Invitó a los habitantes a que sean más cuidadosos de sus bienes personales, para que evite dejar sus cosas a la vista en los coches, por ejemplo, entre otras medidas de prevención para contrarrestar ilícitos.

Y es que si como ciudadanos no tenemos la precaución básica, entonces el ejercicio táctico de los policías será más complejo, es necesario sensibilizar a la población puesto que no podemos seguir siendo habitantes irresponsables, afirmó. Indicó que si bien el Mando Único fue implementado también falta activismo de las personas, pues no es posible esperar a que haya un policía para cada uno de los 80 mil visitantes que acuden al centro histórico de la ciudad en fin de semana e insistió en la coordinación entre autoridades y sociedad civil.

KVS