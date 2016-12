Proyecto CEL exige justicia para perro mutilado

Gómez Palacio, Durango

"Cada año se realiza un altar de muertos con las cenizas de los perritos que se nos adelantaron en el camino".



Brenda Morales, representante de Proyecto CEL (Captura, Esteriliza, Libera), pide justicia para Plutarco, un perro criollo que le arrancaron una de las patas con un serrucho en el ejido Álvaro Obregón, cerca de Villa Juárez.

El veterinario que colabora con Proyecto CEL, Jesús Jiménez, acudió al lugar y se encargó de darle los primeros auxilios, aunque el animal murió en el transcurso del martes.

Jiménez confirmó que el perro Plutarco, perdió mucha sangre y no quería comer ni tomar agua.

La denuncia y petición de ayuda la hicieron llegar vía redes sociales.

“El domingo se nos informó que había un perrito lastimado en un ejido en Villa Juárez, donde al parecer le arrancaron una pata", comentó Morales.

La activista se dijo decepcionada de las autoridades, pues manifiesta que se han levantado muchas denuncias, quejas y procedimientos en Gómez Palacio y Lerdo para detener el maltrato y crueldad animal.

“Da coraje que la autoridad no haga nada, cuando se tienen los datos, hay testigos, denuncia y la evidencia suficiente para castigar a los responsables".

Exigen que se haga valer la ley estatal y el reglamento municipal para detener el maltrato animal.





Ahora en este caso dónde no sabemos quién fue el agresor, sin embargo no bajaremos la guardia y seguiremos siendo los defensores de los que no tienen voz”.

rcm