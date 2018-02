Malos hábitos disparan cáncer en adultos jóvenes

Guadalajara

Los casos de cáncer en adultos de treinta a cincuenta años solían ser esporádicos todavía el siglo pasado. Lo ‘normal’ era que aparecieran en mayores de sesenta, por tratarse de una enfermedad crónica degenerativa que acumula el daño con la edad. Ahora ya no son una rareza. Más adultos presentan esta enfermedad maligna en décadas productivas; lo que impacta en la mortalidad temprana.



Una radiografía del fenómeno presentada por el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, a propósito del Día Mundial del Cáncer que se conmemora hoy 4 de febrero, destaca que en cinco años (2011 – 2016), el porcentaje de muertes por los principales tumores malignos en población de 30 a 59 años creció un punto porcentual en México. Los más letales fueron los tumores en órganos digestivos (colon-recto, estómago, vesícula, hígado, esófago, etcétera); los tumores en órganos genitales y en mama. En cuarto lugar aparecen con similar porcentaje de mortalidad en el periodo, los tumores en órganos hematopoyéticos (leucemias, linfáticos y otros de este tipo) y el de pulmón en quinto sitio.



La muerte por cáncer en órganos digestivos en la población de 30 a 59 años pasó de 28.3 en el año 2011 a 29.4 en el año 2016. En el mismo periodo creció la mortalidad por tumores en órganos genitales femeninos de 15.5 a 16.0 y el cáncer en mama de 13.2 1 14.2 en todo el país.



Los investigadores advierten un primer factor que explica el crecimiento de la enfermedad oncológica en este grupo de adultos: “Comienzan a hacerse presentes aquellos tumores relacionados a factores de riesgo asociados a estilos de vida no saludables”, cita el Inegi en un documento que puede consultarse en internet.



Lourdes de la Torre se cuenta en ese grupo. En 2014 le diagnosticaron cáncer de mama, el que mata más mujeres. “Creí que era el fin de mi vida”, recuerda. “Lo más difícil fue decirles a mis hijos, entonces la mayor tenía 17 años…luego la primero quimio fue muy difícil, me sentí muy mal, hasta que aprendí a vivir con las quimioterapias. Ahorita ya llevó catorce, porque se me pasó (el cáncer al pulmón”, compartió. Lourdes se muestra serena luego de tres años de lucha, en los que el tumor de mama no la mató y ahora enfrenta este diagnóstico.



Gustavo acompaña a su mujer. Parado a su lado, la escucha hablar de la batalla contra la enfermedad que le diagnosticaron cuando apenas tenía ella 42 años.



El Inegi señala en su reporte que “por medio de estudios epidemiológicos se demuestra que las personas que desarrollan la enfermedad tienen ciertas conductas (estilos de vida poco saludables) o una mayor exposición a sustancias identificadas como cancerígenas”. La principal de ellas: el tabaco. El hábito de fumar no solo se relaciona a tumores malignos en los órganos del aparato respiratorio (primordialmente cáncer de pulmón), sino que tiene efecto en el desarrollo de cáncer de vejiga, riñón, páncreas, estómago, colon, recto y cuello uterino.



En cuanto a estilos de vida, se hace referencia a la mala alimentación y el sedentarismo que conduce al exceso de peso. La obesidad genera cambios hormonales que inciden en el crecimiento celular desordenado y se le relaciona al cáncer de mama, endometrio, páncreas, riñón, colon y vesícula; mientras que el abuso de alcohol se ha asociado al cáncer oral, de esófago, mama, hígado, colon y recto.



No todo está perdido. La buena noticia es que hasta 50 por ciento de los casos de cáncer se pueden evitar, incorporando hábitos de vida saludables.



Frente a la enfermedad hoy existen más opciones de tratamiento y de mejor pronóstico que hace una década. Lourdes lo sabe. “Estoy tranquila. Trato de llevar una vida normal, tengo un esposo que me quiere, mi madre y mis hijos. Del hospital (Instituto Jalisciense de Cancerología) he recibido muy buena atención, de todo el personal. No me puedo quejar… aquí estoy con ganas de seguir adelante”, asegura esperanzada. Es día de quimio, de ganarle al cáncer.



Claves

EL CÁNCER, EL AZOTE EN EL MUNDO



El cáncer es la segunda causa de muerte en el mundo. En 2015 ocasionó 8.8 millones de defunciones: casi una de cada seis.



Los cinco tipos de cáncer que causan más fallecimientos son:



Pulmonar (1.69 millones)

Hepático (788 mil)

Colorrectal (774 mil)

Gástrico (754 mil)

Mamario (571 mil)



Entre 30% y 50% de los casos de cáncer se pueden evitar



Desde el año 2000 se celebra el 4 de febrero, a iniciativa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el Centro de Investigaciones sobre el Cáncer (CIIC) y la Unión Internacional contra el Cáncer (UICC).

EN MÉXICO

Los cánceres con mayor presencia en población de más de 20 años son:



Hombres

Órganos digestivos: 23% hombres

Órganos genitales: 11.4%

Sistema linfático y tejidos afines: 9.6%



Mujeres

Mama: 30.9%

Órganos genitales: 17.6 %

Órganos digestivos: 12.8%





EN JALISCO

En 2016 los tumores malignos fueron tercera causa de muerte



5,807 personas fallecieron por cáncer ese año



El cáncer representa 11.2% de las defunciones de hombres y 14.1% de las muertes de mujeres.



En los hombres 21.5% de las muertes por tumores son debido al cáncer de próstata



En las mujeres 18.9% de las muertes por tumores son debido al cáncer de mama.



Fuente: INEGI/Secretaría de Salud/OMS

MC