El modelo de gestión de aire contaminado “debe cambiar”

El aire contaminado que respira el área metropolitana de Guadalajara es uno de los principales temas de su agenda de desarrollo, pero el modelo para afrontarlo es insuficiente y en gran parte, obsoleto, sostiene el director del Instituto Metropolitano de Planeación (Imeplan), Mario Silva Rodríguez.



"El tema es una gran preocupación no sólo del Imeplan, sino de instancias política y social de la coordinación; mi planteamiento es que hay urgencia de cambiar el modelo, tanto la base de la medición como la base tecnológica, que luego deriva en políticas de control y la priorización del gasto para poder garantizar aire limpio; tenemos ausencia de cosas básicas, las cuencas atmosféricas no existen como concepto normativo [...] creo que el modelo se agotó, lo que necesitamos, aprovechando la preocupación real de la metrópoli y sus gobernantes, es no solamente mejorar la tecnología de medición, si no cambiar el planteamiento del problema", dijo, en entrevista con MILENIO JALISCO.



Si bien la autoridad normativa es la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), "trabajamos nosotros para que se convierta en asunto de prioridad de junta coordinación para caminar con ellos [...] no basta que funcione la verificación o que se mida bien, aunque es importante como base; de origen este modelo de hace 30 años, fue modelo de la Ciudad de México, pero hoy no funciona, yo no sé cuál sea el mejor modelo, pero queremos trabajar con la Semadet y los gobiernos municipales para cambios de fondo".



- ¿La verificación sirve como base, o hay que descartarla?



- Sin duda, para una ciudad como la nuestra, cuando casi 100 por ciento de autos tienen base energética fósil, el debate de la verificación es importante; pero debemos prepararnos para el cambio tecnológico, no se debe entonces detener esa discusión, pero no basta, hay que meter más variables para que se pueda dar una solución integral [...] la verificación es importante incluso por sentido común, por los beneficios de vida que da a mi auto, aun si no obligara. Pero se puede ver con claridad que el modelo de 1989 a acá para calidad del aire no ha funcionado, entonces, no hay centrarnos en ella.



Silva Rodríguez fue integrante por muchos años del Colectivo Ecologista de Jalisco (CEJ), donde desarrolló hasta la especialización el tema de la movilidad y de la calidad del aire; también fue responsable de esa agenda en el gobierno municipal de Guadalajara, hasta mediados de 2017.



"No tenemos agenda de transición energética, y eso nos debe llamar la atención, porque la tecnología está cambiando a nivel mundial y van a pasar cosas [...] en la actualidad, sólo tenemos algunas agendas cortas, el tema de las electrolineras que ha detonado la Universidad de Guadalajara, lo de las calandrias eléctricas, que aunque sea muy criticado, es una apuesta importante para demostrar que puede haber transporte eléctrico en una ciudad tan grande como la nuestra, pero son demasiado pocos ejemplos", subrayó.



El Imeplan ha estrenado la gerencia técnica de sustentabilidad y cambio climático, que deberá atender estos temas como una agenda metropolitana para Guadalajara.

Claves

Reina la contaminación

En los diez primeros días de 2017 y 2018, se respiró aire contaminado en la ciudad, es decir, se rebasaron 100 puntos del índice metropolitano de la calidad del aire (Imeca). Sin embargo, a diferencia de 2017, en 2018 ya se tuvo un día con más de 150 puntos Imeca, es decir, "muy mala calidad del aire"

Ayer por la noche, siete de diez estaciones de monitoreo permanecían con valores superiores a los 100 Imeca, es decir, dos tercios de la ciudad respiraban mala calidad del aire

Se trata de las estaciones de Santa Fe, Las Pintas, Miravalle, Tlaquepaque, Las Águilas, Centro y Loma Dorada

Fuente: Semadet

SRN