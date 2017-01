NL amanece con mala calidad del aire y basura en sus calles

Monterrey

Posterior a los festejos de Año Nuevo y el uso de pirotecnia, Nuevo León amaneció con mala calidad del aire en todos los municipios según reporte del Sistema Integral de Monitoreo Ambiental ( SIMA), además de basura en avenidas, calles, colonias y áreas verdes.



De acuerdo con los datos del SIMA, actualizados al domingo 1 de enero del 2017 a las 8:00, la calidad del aire en ocho de las 10 estaciones fue evaluada como mala.



Las estaciones: Sureste 2 Juárez, Noreste 2 Apodaca, Noreste San Nicolás, Sureste La Pastora, Centro Obispado, Norte Escobedo, Suroeste 2 San Pedro, Suroeste 2 Santa Catarina, amanecieron con más de 101 puntos IMECA (índice metropolitano de calidad del aire).



En este nivel los riesgos a la salud afectan principalmente a niños, adultos mayores y personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias, por lo tanto, las recomendaciones que se emiten en la página de Gobierno son permanecer en el interior y limitar las actividades y el ejercicio al aire libre.



Por otro lado, en las dos estaciones restantes: Noreste 2 García y Noreste San Bernabé, no se registraban datos de la calidad en el aire por fallas en los sistemas.



Además de la situación atmosférica, el problema de basura se incrementó principalmente en las colonias, por ejemplo en sectores de San Nicolás, Escobedo y el primer cuadro de la capital del estado, por mencionar algunos.



En un recorrido de MILENIO Monterrey por estas zonas, vecinos se quejaron de los estragos del uso de pirotecnia para celebrar al año nuevo.



“Bastantes, bastantes cohetes, pero muchos, y las borracheras que ni siquiera dejan dormir (…) cada año es lo mismo, cada año, pero bastante, bastante ruido, pero pues a ver ni modo tiene uno que aguantar ahí vive”, dijo una vecina del municipio de Escobedo.



“A pesar de que decían que no cohetes, no, no, no, yo creo que al decir no compren es cuando, como los niños chiquitos, uno compra más”, explicó otra vecina.