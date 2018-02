Alista Congreso recurso de revisión ante amparo de magistrado

Monterrey

Luego de que el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa otorgara un amparo definitivo para ordenar al Congreso del Estado a considerar la ratificación al magistrado Ángel Mario García Guerra, las principales bancadas dijeron que primero esperarán a que se les notifique la resolución y anunciaron que recurrirán a un recurso de revisión.

Esto luego de que por mayoría, en noviembre pasado, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso local decidió no ratificar a García Guerra como magistrado del Tribunal Superior de Justicia.

Fue el pasado 28 de noviembre, al concluir la sesión, cuando el presidente de la Comisión, el diputado panista, Marcelo Martínez, señaló que dos de las causas por las que tomaron esta decisión fueron una supuesta ilegalidad menor presuntamente cometida en Estados Unidos, y otra porque es director de una escuela de jurisprudencia en Monterrey.

Además, también tomaron en cuenta que García Guerra como magistrado determinó no vincular al ex gobernador priista, Rodrigo Medina de la Cruz, a los delitos de peculado y daño al patrimonio del Estado, además de que aparecía como miembro afiliado al PRI.

Posteriormente, en su cuenta de Facebook, García Guerra hizo pública una carta donde defendió su labor como magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), hecho que también fue considerado por los diputados para no ratificarlo.

"La sentencia o la notificación no nos ha llegado, yo creo que fue algo que salió apenas el día de ayer, entonces lo único de lo que tenemos conocimiento es precisamente de esto, pero no hemos podido ver el expediente en general, yo espero que para mañana ya tengamos el expediente para poder analizar en qué sustentan la sentencia si es que viene de esta manera y así nosotros todavía tenemos un recurso de revisión el cual podríamos acceder.

"Si están sustentando la sentencia en un simple comentario como éstos (en Facebook), pues bueno, creo que debe de perder validez y tenemos nosotros un recurso que todavía podríamos aplicar, lo que se me hace muy extraño es que en cosa de mes y medio saliera una sentencia definitiva, si analizamos los tiempos, esto se lleva más de tres cuatro meses, igual lo hacen por la premura, porque el término del magistrado vencía en febrero 28. Nosotros todavía tenemos la posibilidad de recurrir a un proceso de revisión, yo creo que así va a ser", dijo el diputado, Marcelo Martínez.

Opina GLPRI

Por su parte, el coordinador de la bancada del Partido Revolucionario Institucional, Marco González, comentó que se debe de analizar a fondo el amparo y que el magistrado está en su derecho de defenderse.

"Tendremos que analizarlo de fondo, hasta ahorita ese amparo no nos ha llegado, tenemos que estar analizándolo con la comisión correspondiente si procede o no, si no procede el amparo sería de oquis, podríamos estar analizándolo, no nos asusta la llegada del amparo de Ángel Mario, ya la decisión se ha tomado, él tiene todo el derecho de establecer su defensa y ver finalmente a quién le dan la razón", indicó.