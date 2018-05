Protestan maestros por deficiencias en servicio médico

Saltillo, Coahuila

Para exigir la mejora en el servicio médico, trabajadores de la Educación Pública de Coahuila, se manifestaron en las instalaciones del Hospital del Magisterio en Saltillo.



Maestros en activo, jubilados y pensionados de los diferentes sindicatos de trabajadores de la educación, dijeron estar en contra de la privatización del servicio y de los descuentos que se les aplicarán derivado de las nuevas leyes en relación al Sistema de Seguridad Social para este sector.



Plantean exista una sanción para los patrones o para el gobierno del Estado, en el caso de que incurran en no pagar el servicio médico, pues actualmente se han presentado deficiencias en el pago de la Administración Estatal.



Además anunciaron que el próximo 8 de mayo acudirán al Congreso del Estado, para presentar una iniciativa por la que se modifiquen algunas de las cláusulas que les están afectando en el acceso a sus derechos de seguridad social.



Roxana Cuevas Flores, secretaria General de Sindicato de Trabajadores de la UAAAN, explicó que vencerá el periodo de gracia que dio el servicio médico para que los pensionados y trabajadores en activo firmen un convenio de pagos "voluntario".



"Si no lo firmamos se nos va a quitar el servicio médico y eso quiere decir que quieren privatizarlo, nosotros lo construimos durante tantos años, no vamos a firmar ningún convenio, no vamos a firmar absolutamente nadie, no es justo, es ilegal, es inconstitucional", dijo.



"Se quitó de la Ley de Pensiones y ahora tratan en el servicio médico, de obligar a través de los líderes de privatizarlo, por eso estamos en protesta", agregó.



Explicó que la iniciativa que se presentará ante el Congreso tiene por objetivo que se modifiquen las leyes que están perjudicándolos.



Indicó que se busca la eliminar de los pagos y copagos de los programas adicionales de aseguramiento que se agregaron en las reformas a las leyes del Sistema de Seguridad Social de los Trabajadores de la Educación, que los obliga a pagar una cuota adicional a la que ya se les descuenta, a pagar servicios que se les deben otorgar de manera gratuita, toda vez que ya se pagó por ellas.



Asimismo se busca que la Sección 38 del SNTE deje de administrar los recursos del servicio médico y las pensiones, esto porque ha habido un demerito y desmantelamiento de dichas instituciones, hay irregularidades en el manejo de los recursos económicos, observaciones de la ASE, que solo se pueden solucionar con la reposición de los recursos que se usaron en temas distintos a los que están establecidos en la Ley.



"También añadimos en la Ley que sea un gobierno tripartita, en donde estén representados los trabajadores, el Gobierno del Estado y los Patrones, porque en la Ley del Servicio Médico no estamos representados los trabajadores", detalló.