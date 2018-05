21% de las madres solteras en Jalisco, son jefas de hogar

Guadalajara

Este 10 de mayo, unas 45 mil jaliscienses celebrarán el Día de la Madre por primera vez. Tal es el estimado de mujeres que de acuerdo con cifras del sector salud, se estrenaron en la maternidad el último año y se suman a las dos millones que ya son mamás en la entidad. Flores, restaurantes a tope, sorpresas, visitas, regalos comprados de última hora, mañanitas, mensajes, memes, festivales escolares, asueto para algunas, más chamba para otras fueron las claves de ayer para celebrar su amor incondicional.

Clichés aparte, las mamás son hoy figura decisiva en la estructura social. Sobre ellas sigue pesando la mayor responsabilidad de la crianza de los hijos, su cuidado, y hasta su sustento en muchos casos: Según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID), 2014 del Inegi, del total de mujeres de 15 a 54 años que tuvieron al menos un hijo nacido vivo, 21.2 por ciento no son unidas. Esta categoría incluye a las mujeres divorciadas o separadas, a las viudas y a las madres solteras que son aquellas que no se casaron ni vivieron en unión libre, es decir, nunca cohabitaron con el padre de sus hijos. Ellas representan tres de cada diez de las madres no unidas.

La mayor parte de las madres solteras son jóvenes: casi la mitad (47%) tiene entre 20 y 34 años de edad, pero las hay en todos los rangos, desde adolescentes hasta adultas mayores. Entre menos años tienen, suelen ser dependientes aún del hogar paterno o materno de origen. Seis de cada diez mamás solteras tienen un solo hijo (60.5%), casi tres de cada diez tienen dos hijos (22.7) y cerca de dos de cada diez (16.7%) enfrentan sin pareja la crianza de tres o más hijos.

Servicios de salud

Casadas o no, adolescentes o adultas, con recursos o sin ellos, las mujeres embarazadas tiene acceso a la atención médica prenatal en la entidad, según afirmó Margarita Mondragón, coordinadora estatal del Programa de Salud Materna y Perinatal de la Secretaría de Salud Jalisco (SSJ). Dijo que la gran mayoría de los embarazos en la entidad son "saludables" y el 90 por ciento llegan a término y se resuelven sin complicaciones.

El porcentaje restante corresponde a embarazos de alto riesgo, considerados así por circunstancias como la edad de la madre –muy jóvenes o muy añosas-, enfermedades maternas previas o adquiridas, problemas del bebé y otras condiciones que deben resolverse en hospitales de especialidad. La mayoría, también con buen resultado.

La entrevistada aseguró que las futuras mamás son más conscientes y ha mejorado el cuidado prenatal, clave para aprender a identificar signos y síntomas de alarma. Agregó que el grueso de partos es de madres entre 20 y 34 años de edad (alrededor de siete de cada diez), es decir, dentro del rango ideal; seguidas de las madres adolescentes (dos de cada diez en número cerrado) y al final las de 35 y más que son casi una de cada diez.

El año pasado en Jalisco se reportó a mujeres de 42 años, como las de mayor edad a término de embarazo y es una niña de once años la que se ha reportado como la madre jalisciense de menor edad, aunque no precisó el año.

La delegación Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), a través del coordinador de Información y Análisis Estratégico, doctor Guadalupe Castañeda López, dio a conocer que durante el año 2017 egresaron 30 mil 170 mujeres de los hospitales de esta institución, tras parto normal o cesárea, de la cuales 5 mil 394 recibieron atención materna por complicaciones del parto que afectaron al feto y a la cavidad amniótica.

En 4 mil 471 casos se requirió la atención por otros trastornos maternos durante el embarazo; 2 mil 831 pacientes registraron complicaciones durante el trabajo de parto y el parto, mil 929 pacientes presentaron edemas, proteinurias y trastornos hipertensivos durante el embarazo el parto y el puerperio.

Fueron 215 mujeres las que registraron complicaciones durante el puerperio y 124 pacientes fueron hospitalizadas por otras afecciones obstétricas, siendo el Hospital de Ginecoobstetricia del Centro Médico de Occidente del IMSS es referente a nivel nacional en la atención de embarazos de alto riesgo, y en la atención de cuidados intensivos neonatales.

La Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS informó que cada año en esta delegación disminuye la cifra de nacimientos en aproximadamente dos mil 500, pues las familias actualmente optan por un número menor de hijos. Una tendencia que se confirma, desde diversas fuentes.

SRN