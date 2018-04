Profepa realiza el mayor aseguramiento de madera ilegal en Jalisco

Guadalajara

De manera total temporal, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) clausuró un patio de acopio de materias primas forestales, ubicado en el predio denominado “Las Coloradas o Cieneguita”, del municipio de Mascota, Jalisco, y aseguró de manera precautoria maquinaria y 554.035 metros cúbicos de madera de Pino (Pinus sp.) en rollo, cuya legal procedencia no se acreditó.

Éste es el mayor aseguramiento registrado en el estado de Jalisco contra el tráfico ilegal de materias primas forestales.

La madera extraída ilegalmente equivaldría a la afectación de 158 árboles de Pino, en promedio, al considerar un diámetro de 45 centímetros de acuerdo con la trocería encontrada en el patio de acopio.

El aseguramiento derivó de una visita de inspección al sitio referido, donde los inspectores de la Profepa corroboraron que el patio de acopio contaba con la autorización de legal funcionamiento emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Sin embargo el particular no presentó la documentación requerida para garantizar el control y funcionamiento del sitio, además de no contar con el libro de registro de entradas y salidas de las materias primas forestales.

Por lo anterior y con fundamento en el artículo 161, fracciones I y II, de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable (LGDFS), se impuso como medida de seguridad la Clausura Total Temporal del establecimiento y el aseguramiento precautorio de la madera.

En caso de que el inspeccionado no presente la documentación requerida debidamente autorizada por la Semarnat, podrá hacerse acreedor a una multa que va de 100 hasta las 20,000 Unidades de Medida y Actualización vigentes y al decomiso definitivo de las materias primas forestales localizadas al momento de la visita de inspección, independientemente de las sanciones penales que resulten.

El Código Penal Federal en su artículo 419 establece penas de uno a nueve años de prisión y de 300 a 3,000 Unidades de Medida y Actualización, a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en rollo, astillas, carbón vegetal, madera aserrada o tierra procedente de suelos forestales en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos.

GPE