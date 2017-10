Marchan 200 maestros tamaulipecos; piden se les pague deuda

Ciudad Victoria

El dirigente del magisterio tamaulipeco, Rigoberto Guevara lanzó la advertencia, si no cumplen con el pago no tenemos porque seguir siendo institucionales, esto al encabezar una marcha con más de 200 maestros, jubilados y pensionados en demanda del pago de 57 millones de pesos que les adeuda el ISSSTE, evento donde dejó en claro qué no le tiembla la voz ni tiene miedo de encabezar este movimiento que líderes del pasado olvidaron.

La marcha encabezada por el dirigente de la sección 30 del SNTE y Rodrigo Tavares presidente de los maestros jubilados y pensionados la iniciaron en la plaza frente a la escuela primaria Leona Vicario, en Ciudad Victoria, donde marcharon rumbo a la plaza del 8, gritando arengas como !Pueblo escucha jubilados en la lucha! !Rigo!Rigo! y de fondo musical el huapango.

En la plaza del 8, Rigoberto Guevara aseveró que las autoridades no se deben olvidar que los maestros también construyen el tejido social y que este recurso que pelean data desde el 2013, y desde esa fecha se han cometido muchos errores en los pagos .

"Que no nos tachen de revoltosos sino qué la comunidad sepa qué nos han robado nuestro salario desde el 2013, por lo que pregunto, dónde estaban los lideres de aquella época", dijo

Para concluir, este llamado de atención no es sólo para las autoridades del ISSSTE, sino para diputados del Congreso y de la Cámara de Diputados y para todos, explicó.

Por su parte, Rodrigo Tavares, presidente de jubilados y pensionados del magisterio tamaulipeco, asegura que si no responden a sus demandas la próxima medida será un plantón permanente en las oficinas administrativas, en la Delegación y subdelegación no así en las clínicas , pues no buscan afectar a la derechoabiencia.

"Son más de 20 mil maestros los afectados y el adeudo rebasa los 57 millones de pesos quedaron de pagar antes de octubre y no cumplieron", concluyó.





JERR