Ofrecen a Zapopan desistir juicio si compra luminarias

Guadalajara

La empresa regiomontana NL Technologies, que interpuso un litigio contra el Ayuntamiento de Zapopan, argumentando favoritismo en la licitación pública de la concesión del servicio de alumbrado público adjudicada el pasado mes de marzo, se acercó a ofrecer el desistimiento de los juicios que impulsa a cambio de la compra de luminarias, afirmó el alcalde Pablo Lemus Navarro.

En entrevista este viernes con medios de comunicación, el presidente municipal de Zapopan acusó el ofrecimiento como una forma de extorsión a la cual no cedió.

"Ellos se me acercaron a mí. Yo no los conocía, nunca en mi vida. Y se me acercaron a decirme que si nosotros les comprábamos 20 mil luminarias de las que ellos venden, quitaban las suspensiones. 20 mil luminarias, como una forma de extorsión. Y les dije que se fueran mucho a la ch... (silencio)... Y esto ocasionó todo el problema", sostuvo.

El presidente municipal de Zapopan añadió que NL Technologies es una empresa corrupta, e invitó a rastrear la cantidad de juicios que tiene por este motivo.

"Ellos querían 20 mil luminarias, que Zapopan o que el concesionario les comprara 20 mil luminarias y con ello quitaban todos los juicios de amparo o suspensiones y les dije tal cual, bola de corruptos. Váyanse a la chin...", insistió Lemus.

El alcalde lamentó que sean los zapopanos quienes hoy estén sufriendo las consecuencias de este atorón para renovar e instalar luminarias con nueva tecnología.

"No tengo empacho en decirlo. La inseguridad en muchas de las colonias se debe a que no hemos podido instalar estas luminarias. Y esto se debe a que NL, una empresa regiomontana que se ha dedicado a corromper gobiernos a nivel nacional, ahora comprando una suspensión a través de un magistrado, tiene parada la instalación de luminarias en Zapopan", recalcó.

"Ellos (NL Technologies) lo que quieren ahora es detener este proceso aquí en Jalisco para simple y sencillamente beneficiar sus intereses económicos, y no le importa la inseguridad, no le importa la gente", dijo Lemus Navarro, tras admitir que dicha empresa ha promovido veinte juicios argumentando errores en las bases del concurso de licitación. "Claro, lo que querían era bases a modo", acotó.

El primer edil reiteró que colonias como Mesa Colorada, Mesa de los Ocotes, La Coronilla, Marcelino García Barragán, Carlos Rivera Aceves, El Rehilete y un sinnúmero más, incluyendo La Consti y el Centro de Zapopan sufren inseguridad debido a la falta de alumbrado público.

Recordó que al inicio de su administración se logró concretar la compra de más de 14 mil luminarias, pero el municipio demanda un servicio nuevo y eficiente, de ahí que se decidió apostar por la concesión del alumbrado público, siguiendo un proceso cuidadoso y transparente.

MILENIO constató que son verdaderas bocas de lobo muchos lugares, calles y espacios públicos en el municipio (Enero 31 de 2017).

La concesión del alumbrado público que Zapopan concurso prevé la instalación de 82 mil luminarias y la operación del servicio por 18 años. Un contrato por 3,840 millones de pesos, mismo que fue adjudicado al consorcio Fortius Electromecánica, conformado por cuatro empresas.

Pablo Lemus dijo el pasado jueves que dicho consorcio está a la espera de que la Secretaría de Hacienda (SHCP) libere el registro del crédito que ampara este contrato para comenzar la colocación de nuevas luminarias en el municipio; entretanto se resuelve la suspensión otorgada, que impide cobrar pero no instalar lámparas.

SRN