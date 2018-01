En penumbras, modernización de alumbrado público

León, Gto.

A medio año de que comenzó la renovación de la red de alumbrado público en toda la ciudad, la promesa de un León iluminado sique en penumbras, la primera etapa que inició en Julio del año pasado no se concluyó a tiempo y tiene numerosas fallas y pese a ello, ya se avanzó a la segunda fase.

Largos segmentos de luminarias en bulevares no encienden, hay otras que dispersas nunca han funcionado, otras que permanecen encendidas durante el día o bien, que encienden de manera intermitente o a ratos, las causas solo la empresa Vantecnologías S.A. de C.V. en asociación con Construlita Lighting S.A. de C.V., ganadora de la licitación de la primera etapa, las conoce.

Y desde los primeros cambios en los bulevares Hidalgo y Aeropuerto en el mes de julio se presentaron apagones, en ese entonces la autoridad y la empresa atribuyeron a robo de cable y actos vandálicos, luego la justificación del retraso, fueron las lluvias.

Recorrido

El pasado 23 de enero, MILENIO realizó un recorrido por diversas zonas de la ciudad para corroborar las constantes denuncias de la población, que señalaba el mal funcionamiento de las nuevas luces, y en efecto, se comprobó lo que era un secreto a voces: hay las fallas.

En un par de horas, se observaron fallas en el bulevar Juan Alonso de Torres entre Miguel Hidalgo y Antonio Madrazo, donde las luminarias permanecían apagadas, otra falla en Antonio Madrazo y calle San Mariano, así como en la calle Nitrógeno y Cobalto de la Colonia Valle de Señora, punto donde al menos durante dos semanas las lámparas renovadas no han funcionado.

En las mismas condiciones se encontró la calle Coralina de la colonia Arboledas de Ibarrilla, y su continuación la calle Musgo en sus intersecciones con Espiga y Racimo, que las iluminan sólo las bombillas exteriores de las viviendas.

“Principalmente los vecinos que viven especialmente en esta calle, que lo reporten, porque está muy peligroso aquí, es que está muy solo y para la gente que viene en el camión que nos bajamos aquí pues… y es que a veces salen… yo digo que los que andan robando son unos de aquí de San José, a mí me ha tocado ver cuando se meten a robarse el tubo de cobre”.

Lo mismo en la calle conjunto de Ibarrilla, “desde que pusieron las lámparas he notado que alumbran muy bonito pero muchas de las lámparas de los postes no funcionan todavía muy bien, de recién puestas se apagaron y no han venido a checarlas todavía (…), yo mañana iba a hacer un llamado a la Presidencia para que vinieran a checar, porque sí estamos a oscuras aquí en la colonia, sí son varias lámparas de esta colonia como de Valle de Señora también”, comentó Rafael Andrade, vecino de la calle.

Otro conjunto de lámparas led que permanecían apagadas se localizó en el Bulevar Campestre esquina Juan de la Barrera, a unos metros de la estación San Jerónimo del Sistema Integrado de Transporte, así como las lámparas superiores del cruce del bulevar Campestre y el Malecón del Río de los Gómez.

Además se documentaron de fallas en el bulevar Juan Alonso de Torres Oriente desde libramiento Morelos hasta las inmediaciones del fraccionamiento Punta del Este, donde gran parte del trayecto las nuevas luminarias permanecían apagadas, o intermitentes.

Contexto

El 3 de abril del año pasado, el Gobierno Municipal, presentó el proyecto como una solución para reducir el consumo de energía hasta en un 60 por ciento, y por ende el pago de alumbrado público en la ciudad así como incrementar la seguridad en barrios, vialidades y comunidades peligrosas.

El plan es reemplazar 50 mil luminarias en toda la ciudad, el proyecto se dividió en tres etapas, la primera con un costo de 139 millones de pesos, intervendría con 11 mil 500 luminarias en 60 vialidades principales de la ciudad.

Incumplen y habrá sanciones

Hasta el pasado 16 de enero la empresa responsable había cumplido el 85 por ciento del cambio de luces ya con una prórroga agotada y de las lámparas colocadas, muchas no funcionan.

El director de Obra Pública del Municipio, Carlos Cortés Galván, advirtió que por estas fallas se sancionará a las empresas a razón del faltante 15 por ciento de instalación de luces led y el tiempo que la empresa tardará en concluir la sustitución de luces, lo que realmente le importa a los leoneses es que el Derecho de Alumbrado Público que pagan en su recibo se haga efectivo para tener su calle bien iluminada.