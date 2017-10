Derbez no descarta que Margarita regrese al frente

Guadalajara

La salida de Margarita Zavala del Partido Acción Nacional (PAN) y su aspiración a ser candidata independiente para la presidencia es sólo una estrategia para luego regresar al Frente Amplio Democrático. Dicha lectura la hace Luis Ernesto Derbez, uno de los aspirantes de Acción Nacional a la candidatura presidencial durante su visita a Guadalajara.



“Mi impresión es que ella piensa que con este shock va a debilitar al frente, no nada más al Partido Acción Nacional, ese debilitamiento del frente más una salida en la que ella tenga un diez un 15 por ciento que es lo que imagino que es lo que quiere mantener como presencia, le daría la combinación para llegar en enero y decir, señores si no es conmigo ustedes no ganan. Tengo esa impresión, están buscando un camino lateral de regreso al frente”, dijo el panista.

Afirmó que la insistencia de Margarita Zavala era para que el Partido Acción Nacional creara las condiciones para que ella fuera la candidata, aunque olvidó que la designación de los candidatos se designará conforme lo determine el frente amplio que se integra por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.



Con la salida de Zavala de Acción Nacional, los demás aspirantes tienen mayor oportunidad para convertirse en el candidato. Reconoció que probablemente Ricardo Anaya tenga mejores posibilidades por ser el dirigente nacional pero aseguró que trabaja en generar las condiciones para convertirse en el abanderado del frente amplio.

SRN