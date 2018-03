Es momento de que más mujeres se empoderen

Guadalajara

"Si tienes un sueño ve por él, no pongas pretextos, haz algo", ese es el lema con el que Luca Morales se ha identificado por años, cuando desde adolescente trabajaba y soñaba con tener su propio negocio para ser su propia jefa y ayudar a mujeres que normalmente no podían obtener un empleo, ahora es toda un empresaria, dueña de 10 boutiques de ropa, dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta.

Su historia no fue fácil, desde los 9 años Luca ya trabajaba, pues había que ayudar a su familia, aun así continúo con sus estudios y entonces tuvo claro que quería ser ella su propia jefa y dejar de trabajar para alguien más.

"Desde chica mi ideal fue tener un negocio mío, algo donde yo pudiera explotar lo que yo soy, trabajo desde que tengo 9 años y siempre había trabajado para alguien más y mi meta era hacer algo para mí", explicó en entrevista.

Siempre buscó formas para concretar el sueño, al pasar de los años comenzó a trabajar de lleno vendiendo ropa con sus amigas o en grupos de venta en facebook, pues además se convirtió en madre y no podía trabajar en un empleo formal porque no la contrataban y no quería desatender a su familia.

Tras años de ventas informales, Luca finalmente logró reunir un poco de capital para arrancar su propio negocio, pensando en la experiencia que tenía con ropa, optó por una boutique, sin embargo señala no fue nada fácil pero siempre se mantuvo fiel a lo que quería desde pequeña.

"Tuve muchos baches, te enfrentas a muchas cosas, no es lo mismo una persona que ya trae una inversión grande con la que puedas hacer algo a alguien que va empezando, entonces fue largo el empezar, no fue solo un día decir 'ya lo voy a hacer', fue un proceso muy largo. Siempre he estado firme en esa idea, jamás desistí en que lo haría, había días en que me decían –'¿Recuerdas cuando dijiste que ibas a poner tiendas?'-. Siempre dije que lo haría", dijo.

El proceso fue lento con triunfos y fracasos, sin embargo tenía grandes motivos para no desistir, principalmente sus hijos y marido y segundo el poder ofrecer empleo a otras mujeres que como ella no podía trabajar formalmente para no descuidar a sus hijos.

"Siempre he estado rodeada de mujeres que como yo, traían algo arrastrando, todas dejamos algo ya sea porque nos casamos, porque tuvieron hijos, pero eso siempre fue motivante para mí para no dejar lo mío, porque yo veía que mucha gente empezaba a desistir, tenía amigas que empezaron igual que yo y se fueron quedando en el camino porque tenían otras prioridades, la mía la complementé porque es muy difícil darle prioridad a lo que estás haciendo sin descuidar a la familia, a tu persona y a otras cosas".

A 8 años de que el sueño comenzó a tomar forma, Luca es toda una empresaria, LM Boutique es una realidad y cuenta con 10 tiendas distribuidas en la Zona Metropolitana de Guadalajara, Chapala y Puerto Vallarta, además a la par de las tiendas se convirtió en distribuidora de suplementos para cuidar el peso y llevar una vida saludable.

"Yo estaba en lo de la ropa y llega un momento en que como mujer te descuidas, te paras frente al espejo y ves que ya no eres la misma, a mí me tocó una mujer que me dio en el autoestima muy feo cuando me señaló, entonces busqué una alternativa para poder cambiar, bajar de peso y cuidarme.

"Muchas mujeres me conocían empezaron a preguntar qué es lo que yo estaba haciendo, yo no quería ni era mi intención manejarles algún tipo de venta en ese sentido, pero fue tanta la insistencia de ellas que decidí que si iba a entrar lo haría de lleno, me metí a capacitarme, a estudiar y fue como empecé a manejar la marca de suplementos".

En esta parte Luca es muy estricta con los miembros de su equipo de trabajo que ahora supera a las 500 personas, pues se trata de un tema de salud por lo que la capacitación es primordial además de que ella misma esta involucrada en todo el proceso y nunca ha dejado de lado sus responsabilidades.

"La capacitación fue algo muy difícil porque desafortunadamente la gente traemos en la cabeza ideas de querer bajar de peso en un día y significa cambiarles totalmente la mentalidad, es un proceso largo y difícil, pero ha sido muy gratificante porque muchas mujeres han cambiado, me ha pasado que me ven en la calle y me agradecen y eso es algo que no se paga con nada".

Con el crecimiento del negocio, las responsabilidades también lo hicieron Luca de 36 años y con 3 hijos encontró un balance en su vida como empresaria y como madre para poder mantener una armonía en ambos rubros pues ahora ella constantemente esta viajando y buscando nuevas alternativas para una mejoría en su empresa.

"Te encuentras con el reproche de los hijos, porque ya no solo dependen ellos de ti sino también muchísimas personas, trabajadores que te llaman en la madrugada por una asesoría y no les puedes decir que no. Es muy demandante, pero he hablado mucho con ellos y les he hecho ver que lo hago es en el bien de ellos y al final se involucraron, ya están muy metidos en esto también y gracias a ellos nos estamos estabilizando".

Ahora el siguiente paso de Luca es abrirse camino en otros estados y en Estados Unidos, señala que es momento de que las mujeres se empoderen y no pongan pretextos para cumplir sus metas, "lo más importante es estar centradas en lo que queremos para nosotros y tomar la decisión, para todo hay alternativas pero que realmente lo hagas porque muchas veces empezamos algo y por otras prioridades lo dejamos de lado, hay que ser determinados con nuestras metas", finalizó.

SRN