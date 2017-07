Genera discrepancias entre la Fiscalía y la Policía de Zapopan #LordSolares

Guadalajara

La Fiscalía General del Estado, inició una carpeta de investigación contra quien resulte responsable por no haber puesto a disposición del Ministerio Público, al hombre que manejar presuntamente alcoholizados chocó contra varios vehículos en el fraccionamiento Solares, en Zapopan.



El Fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez, informó que ya se inició la investigación para deslindar responsabilidades de parte de los oficiales que detuvieron al conductor.



“El informe homologado que presenta la Comisaría de Zapopan, no menciona con qué persona hablo, con qué Agente del Ministerio Público, no menciona el horario, no menciona porque vía se comunicó, pero tampoco menciona el mando que le da el Agente del Ministerio Público, para que en todo caso llegaran a un arreglo”, justificó Almaguer Ramírez.



Refirió que de acuerdo al Sistema de Justicia Penal Acusatorio, todos los detenidos deben ser turnados ante el Ministerio Publico, para que este realice las diligencias correspondientes y otorgue mando y conducción a las policías para obtener los datos de prueba, entre los que se encuentra el dictamen pericial de alcoholemia e identificación de drogas de abuso para determinar si el imputado conducía intoxicado al momento de los hechos, situación que no se hizo.



Por su parte, el Alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, público en su muro de Facebook lo siguiente: “en Zapopan reconocemos cuando la Fiscalía General de Jalisco hace bien su trabajo, pero no podemos quedarnos callados cuando no es así.



Lamentamos que el llamado #LordSolares se encuentre en libertad, nuestra Policía actuó conforme al protocolo del nuevo sistema de justicia, poniéndolo a disposición del Ministerio Público.



Así quedó asentado en el Informe Policial Homologado que les muestro aquí.



Cuestionamos la instrucción de no detenerlo luego de los daños que ocasionó”, el texto fue acompañado por una fotografía del informe homologado realizado por los oficiales aprehensores, en donde se observa claramente que el conductor si fue puesto a disposición del representante social.

