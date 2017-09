Comerciantes demandan sistema pluvial tras lluvias

Torreón, Coahuila

Los comerciantes del primer cuadro de la ciudad que se vieron afectados por la lluvia que azotó esta mañana a la región, reclamaron a la autoridad la falta de un drenaje pluvial y criticaron la implementación de obras como el Teleférico.

TE RECOMENDAMOS: [FOTOGALERÍA] Agua y más agua cae en La Laguna

“Es un problema muy grave y en esta semana van dos días que tenemos afectaciones en los servicios que brindamos, así como en nuestro mobiliario”, dijo Ricardo, encargado de uno de los negocios ubicados en la calle Rodríguez casi esquina con Matamoros.

Otros comerciante prácticamente quedaron atrapados y hasta la tarde de ayer decidieron no salir hasta que disminuyeran los encharcamientos a las afueras de sus comercios.

El encharcamiento paró las actividades en los negocios de las zonas más afectadas, por lo que esto causa pérdidas para su economía.



“No he tenido clientes y el agua se metió hasta adentro. Pensé que tendría que levantar todos los libros para que no hubiera daños en el negocio y uno tiene que salir con cuidado para no mojarse”, declaró Érika González, responsable de una librería especializada en temas jurídicos.

Añadió que ya van varias veces en el año que ocurre eso y particularmente en la presente semana son dos ocasiones.

Manuel Güereca, quien tiene una peluquería sobre la calle Rodríguez y a una cuadra de Teatro Nazas, cuestionó la razón por la que la autoridad prefiere gastar en un Teleférico que un sistema de drenaje pluvial adecuado.

“Todo esto son pérdidas y la gente no tiene modo de entrar aquí. He querido poner unos costales de arena para que no vuelva a pasar, pues las autoridades no quieren arreglar el drenaje y urge más que el teleférico”.

Mencionó que por lo pronto un día de trabajo ya lo perdió y resta esperar que las lluvias no sigan en las próximas horas, aunque ya prevé colocar costales de arena para que el agua no entre a su negocio.

“Es lo mismo de siempre: inundaciones porque el drenaje no sirve. Se me metió toda el agua a una altura de 10 centímetros y la estoy sacando nada más porque dejó de llover”.

rcm