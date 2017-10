Colonos de la Victoria fueron evacuados

Torreón, Coahuila

Con la fuerte lluvia que se registró este martes, el agua de los cerros del poniente de la ciudad de Torreón bajó hacia las colonias que están pegadas. En la Victoria, cercana al Puente Negro, el agua alcanzó más de un metro de altura.

Los vecinos solicitaron apoyo para evacuar la colonia. Muchos de ellos se encontraban en las azoteas de las casas, en medio de riesgos inminentes. Bomberos de Torreón acudieron al lugar para brindar auxilio a las personas que se vieron afectadas.

A destacar que al momento no hay albergues habilitados, el lunes se solicitaba uno para una persona que se encontraba en la ciudad y no tenía a donde llegar, ante lo que en la frecuencia de radios de Protección Civil se indicó justo que no había.

Al momento las colonias y sectores más afectados por las lluvias, son el centro, y del poniente. Incluso se solicitaron chalecos salvavidas para resguardo de los civiles que se vieron afectados.

El agua hizo destrozos a su paso por esta ciudad, como cada ocasión que llueve.

AGUA DEJA CAOS

También reportan afectaciones de consideración en las colonias Jacarandas, Las Fuentes y Centro. En la colonia Centro las vialidades más afectadas en el primer cuadro de la ciudad fueron la Matamoros y Morelos, donde las inundaciones hicieron que el agua ingresara a los negocios de la zona.

Ahí los comerciantes reclamaron que pese a que el Paseo Morelos cuenta con un sistema de drenaje pluvial que recientemente fue instalado no bastó para que en cuestión de minutos el agua inundara sus instalaciones.

En la colonia Las Fuentes ocurrió lo mismo que en el resto de las precipitaciones de en lo que va del año, es decir, los niveles de agua rebasaron las banquetas e ingresaron a domicilios y negocios.

Entre los puntos más conflictivos destaca el crucero de Diagonal Las Fuentes y Calle Serafín, donde era prácticamente imposible transitar a pie e incluso los automóviles tuvieron problemas para avanzar.

Según el Sistema Municipal de Aguas y Saneamientos (SIMAS), la precipitación de 91.7 milímetros que cayó dejó cuatro paros en norias de distintos puntos de la ciudad que ya están en proceso de restablecer.

Así también dejó encharcamientos e inundaciones en El Tajito, Los Álamos, Jacarandas, así como en el sector Centro y Poniente donde realizan labores.

VIALIDADES ANEGADAS

Los principales bulevares de la ciudad fueron intransitables durante la tarde y noche de este martes a consecuencia de las lluvias que cayeron en las últimas horas.

Un recorrido hecho por Milenio Laguna por la ciudad lo confirmó y para muestra estuvo el bulevar Revolución, el cual tuvo un mayor impacto por las obras del Metrobús Laguna que se realizan en el tramo que va de la Plaza de la Tortuga a la calzada Cuauhtémoc.

Sin embargo, el resto de la vialidad no escapó a inundaciones y encharcamientos severos, pues a la altura de la Saltillo 400 hubo camiones de pasajeros que incluso se detuvieron a consecuencia de que el agua ingresó a ellos.

En lo que respecta al Diagonal Reforma el tráfico de la tarde y las aglomeraciones de agua mantuvieron un embotellamiento vial que impidió a muchos transitar en por lo menos media hora.

Por el lado del bulevar Independencia, las zonas más afectadas fueron desde la calzada Colón hasta el monumento a Miguel Hidalgo donde hubo vehículos varados.

Otras vialidades secundarias en el primero y segundo cuadro de Torreón que fueron susceptibles a las inundaciones corresponden a la Juárez y la Bravo.

Lo mismo ocurrió en el Diagonal Las Fuentes que desde el Paseo de la Rosita hasta la calle Serafín reunió una gran cantidad de agua que impidió el libre tránsito de camiones y vehículos.

Era frecuente ver a la gente arremangar sus pantalones y quitarse los zapatos para tratar de cruzar por la zona.

dcr