Molestos comerciantes de la Alianza y Morelos por lluvias

Torreón, Coahuila

Locatarios del Mercado Alianza así como los comerciantes del Paseo Morelos volvieron este miércoles a su actividades normales, luego de que las lluvias registradas ayer afectaran sus establecimientos.

Los de La Alianza señalaron que cada vez que se presentan precipitaciones, el agua que baja del cerro va a dar a este centro de distribución y este martes se vieron en la necesidad de cerrar y resguardar la mercancía que afortunadamente no se afectó.

José Galván Ibarra, administrador del estacionamiento del Mercado Alianza, manifestó que no se presentaron problemas de inundación, solamente encharcamientos, debido a que cuentan con una cisterna que sirve para sacar el agua del sótano.

El Paseo Morelos quedó lleno de basura y no fue hasta el mediodía de hoy, cuando personal de limpieza del municipio empezó a realizar acciones de barrido.



"Desde el día de ayer está controlado, nosotros tenemos un declive que es hacia la parte del río Nazas y lo que es la Hidalgo y Viesca que son las principales calles que sí se anegaron porque fue bastante agua, pero para las 5 de la tarde ya había quedado abajo el agua".

En el caso de los comerciantes ubicados sobre la avenida Hidalgo, Carranza y al interior del mercado, aseguran que al momento la lluvia los agarró por sorpresa, sin embargo, las techumbres con las que se cuenta protegieron en algo a los locatarios, la mercancía, así como a las personas que en ese momento se encontraban realizando compras.

José García dedicado a la venta de fruta y verdura, manifestó que tuvieron tiempo para resguardar la mercancía que sacan en cajas sobre la calle, sin embargo hay otras que las ponen en cajas de cartón que no tuvieron la misma suerte.

Pedro Pasillas, comerciante y representante de los locatarios, señaló que cada vez que llueve es lo mismo, debido a la caída del agua de los cerros.

"Aquí no nos sorprende este tipo de situaciones, lo que nos sorprende es que no haya todavía donde caiga esa agua, porque el drenaje que están colocando con las obras del Metrobús no resuelve la situación de la lluvia que baja del cerro".

Mencionó que debido a que llegó de manera repentina el agua, muchos de los comerciantes no alcanzaron a proteger su mercancía, principalmente la gente que se dedica a la venta de ropa.

"Corrían arpillas, venían tomates, venían cebollas, hubo gente a la que sí le tumbó sus mercancías porque fue repentino, la gente que vende ropa sí se le mojó, hicimos confianza y se nos vino el aguacero de repente".

Por su parte comerciantes del Paseo Morelos aseguran que es lamentable que a menos de un año de haberse inaugurado este lugar, las lluvias que se han registrado en la ciudad han afectado considerablemente sus negocios, aún y cuando se realizaron obras de drenaje pluvial en este sector.

Aseguran que en el momento de la lluvia, no podían controlar el agua estaba entrando a sus negocios, pues el paseo se encontraba totalmente anegado, por lo que hasta este miércoles por la mañana terminaron con las labores de limpieza.

De igual manera el paseo peatonal quedó lleno de basura y no fue hasta el mediodía de hoy, cuando personal de limpieza del municipio empezó a realizar acciones de barrido en las áreas más afectadas de la calle Acuña a la Cepeda.

dcr