Denuncian hay mucho dinero pendiente por aplicar

Torreón, Coahuila

¿Dónde quedó el drenaje pluvial? Fue la pregunta que señaló Eugenio Treviño, ex presidente de Canacintra y miembro del Consejo del Impuesto Sobre Nómina, luego que a un año de que se aprobaran 64 millones de pesos de este impuesto para la realización de obras como cárcamos, sugeridos por la Dirección de Obras Públicas de Torreón.

"El gobierno se ha hecho el occiso en el tema del drenaje pluvial", criticó el empresario.

“Fueron 64 millones de pesos los que se autorizaron del Impuesto Sobre Nómina el año pasado, y no están. Estaban destinados para atender las necesidades de colonias como La Fuente, Provitec, Rodríguez Triana, la Zona Industrial de Lajat y todo está inundado en este momento”.

Indicó que es posible que se haya hecho obra, pero resulta evidente que no está funcionando por mala planeación o por falta de equipamiento, ya que dijo, estos puntos están llenos de agua, totalmente inundados, por lo que no se sabe el motivo por el que no se aplicaron.

Recordó que en el Comité del ISN se había propuesto que el total de los recursos se canalizarán a la atención del drenaje pluvial pero, lamentó que desde principios de año no se haya llevado a cabo ninguna reunión de seguimiento del Impuesto Sobre Nómina.

“Ya el gobierno del estado de Coahuila se ha hecho el occiso (sic), hay mucho dinero pendiente por aplicar, como los 50 millones de pesos en obras hidráulicas para la zona de Mieleras, 25 millones de pesos para la Zona Industrial de Torreón, hay 50 millones de pesos para el nuevo Parque Industrial Centenario, y de todo esto no sabemos dónde está el dinero”.

“El gobierno definitivamente nada más está nadando de muertito para que se acabe la administración y son cerca de 500 millones de pesos los que estamos calculando en obras que no se han concluido o ni siquiera iniciado en algunos casos”, lamentó.

dcr