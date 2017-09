Alcalde a IP: No puedo dedicar 4 años al drenaje pluvial

Torreón, Coahuila

El representante de la fracción panista del Cabildo de Torreón, Sergio Lara Galván, dijo que la autoridad municipal nunca gestionó recursos para la construcción del drenaje pluvial.

Además, desconoce los motivos por los que a pesar de las fallas registradas en la dirección de Obras Públicas, se siga manteniendo en el cargo a Gerardo Berlanga Gotés.

Por su parte, el alcalde de Torreón, Jorge Luis Morán Delgado, prefirió no abundar sobre el tema, dijo que el Conselo Lagunero de la Iniciativa Privada (CLIP), no le iba a marcar la agenda pública, pero que no le puede dedicar el presupuesto de cuatro años al drenaje pluvial, ya que luego se quedaría el municipio sin realizar otras obras.

"Se me hace injusto. Todo lo ven mal. Discúlpeme prefiero no hablar del tema tengo por norma atenderlos a ustedes, pero no así. Si le dedico recursos a introducir el drenaje pluvial, qué me va a decir Milenio el resto del año, que no hicimos nada?”, afirmó Morán Delgado.

En tanto que el responsable de Obras Públicas del Municipio no atendió como regularmente ocurre al medio cuando se le solicita entrevistas.

Juan Antonio Sifuentes, representante del Consejo Lagunero de la Iniciativa Privada, dio a conocer que desde el año pasado se había acordado que el total de lo captado por Impuesto Sobre Nómina, 250 millones de pesos, se canalizaría a realizar la construcción del drenaje pluvial.

En opinión sobre el tema, Lara Galván dio a conocer que en el municipio existen prioridades que atender que se dejaron de lado.

