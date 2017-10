Torreón, Coahuila

Hace ocho días que Héctor Llamas, residente de la calle Escuadrón 201 de la colonia Victoria, vio como tras las lluvia prácticamente toda su casa se vino abajo.

Solo le quedó un cuarto que tiene como puerta tablas de madera y un tapete. Es la pared posterior de lo que quedó de su casa.

En la misma situación se encuentra Guadalupe Contreras y su familia quienes vieron como uno de los cuartos también cayeron.

"Pedimos… pues que no se tarden con los apoyos que nos prometieron. Espero que la autoridad entienda que no es fácil quedarse ahora si que de la noche a la mañana sin casi nada".



Junto con los demás damnificados esperan que los recursos que entregará el gobierno municipal no tarden y es que deben de dormir con familiares y cuidar lo poco que les queda de día. Su vida no ha sido la misma desde el día de la inundación.

La noche del martes 10 de octubre cayó una precipitación inusual, lo que las autoridades clasificaron como atípica. Más de 90 milímetros prácticamente en una hora. El miércoles siguiente y tras salvarse incluso de ahogarse inició la verdadera tragedia para ellos.

A ocho días de que se registraran los hechos Héctor Llamas, residente del 438 del Escuadrón 201, comparte que sólo un cuarto de los cuatro que tenía "la libró".

El espacio destinado para la cocina, el baño y un cuarto más se derrumbaron durante las fuertes precipitaciones. Una parte de la barda del fondo tiene un tapete como pared mientras que el cuarto no tiene ni siquiera puertas.

Apenas unas maderas que permiten tener si esto fuera posible un poco de privacidad.

"Una sola noche me quedé con una de mis hermanas que vive cerca. Me vinieron a traer una cama y una tarima, los vecinos me prestaron unas cobijas y desde la segunda noche que duermo aquí. No tengo baño, sólo una cama, no quedó nada pues la cocina que tenía junto con el fregadero y una cafetera además de una mesa fueron removidas por los escombros”, afirmó.

Guadalupe Contreras y su familia también fueron afectados por las lluvias, a la vivienda marcada con el número 438 se le cayó un cuarto, el primero en donde dormía una de las hijas, viven cinco y la menor.

“Sí nos dieron una despensa, comida los primeros días hasta el viernes solamente y una tarima y colchón. Esperamos que los apoyos no se retrasen es importante para nosotros levantar un cuarto cuando menos”, afirma.

Rosario Leal junto con su familia reside en la vivienda 504 en donde viven ocho personas.

“Perdimos prácticamente todo yo mi sala, estufa, refrigerador y mi hija tenía también su sala aquí, se la estaba cuidando y también quedaron inservibles. Pedimos…? Pues que no se tarden con los apoyos que nos prometieron. Espero que la autoridad entienda que no es fácil quedarse ahora si que de la noche a la mañana sin casi nada. Sí nos trajeron una despensa y comida hasta el viernes, pedimos cobijas no tenemos”, afirmó.

dcr