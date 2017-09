Acusan a PC de tomar a la ligera caída de roca en casa

Torreón, Coahuila

"Tengo mucho miedo de que otra piedra caiga sobre mi casa", expresó con angustia Rosa María Zúñiga Silva de 66 años, quien lograra salir con vida luego que una roca de gran tamaño cayera encima de su cocina, la tarde del jueves.

Vive en esa casa desde hace 40 años y siempre ha sido su hogar, donde señala vivía muy agusto, pero hace seis años todo eso cambió.

Dijo molesta que el titular de Protección Civil, nunca se presentó en el lugar para saber cuál era la situación que prevalecía en ese momento y añadió que lo tomaron muy a la ligera como si no hubiese pasado nada.



"Sentí muy de cerca la muerte y por un momento pensé que me iba a morir, pero alcancé a salir de la casa y casi afuera me tropecé y me pegué en la boca", relató atemorizada.

Cruzada de brazos y con una mirada fija hacia el cerro, narró que su marido estaba afuera y él fue quien vio como la piedra que se abalanzaba hacia la casa.

"Me gritó con todas sus fuerza para que me saliera, pero yo ya había escuchado el fuerte estruendo y fue cuando me salí corriendo”, explicó.

Aseguró que su esposo fue por ella a levantarla y a sacarla de la casa para ponerla en lugar más seguro, mientras que la Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil, llegaban.

“Me llevaron a la Clínica 18 del IMSS, donde recibí atención médica y tan pronto me repuse me dieron de alta”, enfatizó. Dijo que la roca destruyó una de las parades de la cocina y con mayor tristeza comentó que destruyó la estufa nueva que había comprado con tanto esfuerzo, pero en el momento que lamentaba, reflexionó “la estufa fue la que detuvo a la piedra sino esta hubiese seguido su camino”.

Dijo que su hija Sonia, los recibió en su casa y por lo pronto se quedará para pensar qué es lo que van hacer con la casa.

“Mi marido no se quiere salir, por el contrario está dispuesto a repararla y posteriormente construir una barda para proteger la casa”, y solicitó a las autoridades del Ayuntamiento que se le brinde ayuda necesaria para recontruir su vivienda.

dcr