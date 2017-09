Vecinos de nueva Los Álamos tienen 20 años inundándose

Gómez Palacio, Durango

Habitantes de la colonia Ampliación Los Álamos en Gómez Palacio, señalaron que tienen más de dos décadas padeciendo inundaciones graves cada vez que llueve y sus demandas no se atienden, mientras que el agua llega hasta al interior de sus casas.

Calles como la Morelos, Victoria, Ámsterdam, Bélgica, Austria, Dinamarca y Francia que se ubican a espaldas del Centro de Rehabilitación Especial se llenan de agua.

Ninguna autoridad desde Octaviano Rondón, Ricardo Rebollo, Rocío Rebollo, José Miguel Campillo y hasta ahora no les han podido resolver.

Además se quejan del trato grosero y prepotente con que se conduce el director del Sistema Descentralizado de Agua Potable y Alcantarillado (Sideapa), Adelmo Ruvalcaba, cuando al acudir a solicitar que intervenga para solucionar, se burla de ellos.



"Fuimos esta mañana a las oficinas de Sideapa y cuando le expusimos que teníamos agua hasta en el comedor, me dijo ¡Ah qué bueno porque hay otras que hay otras que están peor! en tono de burla".

Carmen Zulema Muñiz, Taydé Hernández Aguirre, Irma Luévanos, Marcia Aguilar y Lourdes Rosales expusieron que muchas son las administraciones municipales que han pasado y ninguna les ha podido resolver.

Exhibieron oficios dirigidos a ex presidentes municipales como a ex gobernadores con sellos y firmas, pero que sólo quedan en eso, en el papel, pues en los hechos no resuelven.



Confían en la promesa de la alcaldesa Leticia Herrera, de que después de atender el mismo problema de Hamburgo, sería su colonia Ampliación Nueva Los Álamos la que seguiría.



El director de Sideapa, Adelmo Ruvalcaba Nieto, señaló que la reacción de su dependencia fue inmediata y no tienen los problemas de antaño cuando el desfogue del agua de lluvia era demasiado lento.

Citó que existen innumerables proyectos de obra que fueron elaborados en materia de drenaje pluvial, entre ellos el de este sector habitacional.

Pidió paciencia debido a que no es posible resolver de un momento a otro como ellos quisieran, sobre todo por el tema de los recursos y menos ahora cuando el país está en emergencia tras los sismos.