Descartan zonas de riesgo por lluvia en Monterrey; atribuyen caos a la basura

Monterrey

Protección Civil del municipio de Monterrey descartó tener por el momento zonas de riesgo o graves encharcamientos a causa de las lluvias.

Sin embargo, el titular de la corporación, Erick Cavazos, advirtió que el caos por inundaciones en el transcurso de la noche fue debido a la gran cantidad de basura que obstruye el paso del agua hacia las alcantarillas.

En entrevista, el comandante señaló que tras las precipitaciones iniciaron un protocolo junto con Servicios Públicos para recoger los desechos que se tiran en vía pública.

Será en el transcurso del día cuando se precise la cantidad de basura levantada.

"La recomendación que hacemos es que nos ayuden a no tirar basura, que es la principal causa", recalcó.

Además, desde las 21:00 de este miércoles se activó el operativo carrusel en diferentes puntos de la ciudad, con el objetivo de evitar accidentes viales.

Erick Cavazos también indicó que hasta ahora no se han detectado zonas de riesgo, pues los ríos y arroyos, específicamente de la zona sur de Monterrey, no suponen un riesgo ya que no se han desbordado.

Tampoco se han registrado deslaves ni cierre de vialidades, excepto por algunos pasos a desnivel que fueron bloqueados por cuestión de minutos en la noche.

Por otra parte, se reportó la caída de una barda en un plantel educativo de la colonia Villa Alegre; sin embargo, no hubo lesionados y elementos de Protección Civil acudieron para realizar las valoraciones técnicas.

El titular de la corporación recordó que actualmente hay ocho unidades distribuidas en diferentes puntos del municipio para brindar auxilio a los ciudadanos.

PZVB