En Torreón, el agua se va pero llegan los baches

Torreón, Coahuila

Tras las lluvias que azotaron la ciudad, algunas colonias ya quedaron libres de encharcamientos por los trabajos que realizaron las autoridades con pipas, sin embargo ahora salen a relucir otros problemas como el daño en la carpeta asfáltica en el suroriente.

En un recorrido realizado por Milenio Laguna fue evidenciado que el pavimento en algunas vialidades principales quedó destrozado e incluso los camellones centrales dejaron de verse en algunos tramos.

Tal es el caso de la calle Del Santo que está ubicada en la colonia Las Fuentes donde el daño en la carpeta asfáltica salta a la vista tras las inundaciones que sufrió el sector y que ocasionaron que el agua ingresara a los domicilios y negocios.

"Ahí vinieron a reparar, pero parece que no lo cerraron bien y están como en El Chavo: arreglan algo y descomponen otra cosa”.





“Cada vez que llueve se inunda muy feo por estos lados y el agua se mete a las cocheras. En las calles se hacen más pozos y uno batalla mucho para moverse en los carros”, reclamó Adriana, una de las vecinas de la colonia.

Indicó que otras calles como la Del Monje también resintieron las lluvias y su pavimento comenzó a desprenderse incluso cuando recientemente el personal del Sistema Integral de Mantenimiento Vial (SIMV) realizó labores para tapar algunos baches.

“Les pedimos que ahora sí ya hagan algo para que no pasen estas inundaciones, pues dicen que ponen obras pero no sirven”.

Algo similar ocurrió en la colonia El Obispado, pues ahí los encharcamientos que en su mayoría se secaron ahora muestran dieron pasado a hundimientos y baches en el pavimento.

En ese sentido, hay sitios donde también obras mal tapadas por parte del SIMAS ocasionan mayor deterioro de la calle Los Jabones. “Se supone que con esa obra ya no oler a drenaje, pero como no llovió tanto por acá no sabemos todavía y lo que nos dejó el agua fue daño en las calles.

En el caso de Villas La Merced tampoco las precipitaciones ocasionaron severos encharcamientos, pero sí vinieron a relucir el estado del pavimento de sus calles e incluso es frecuente ver que los vehículos deben transitar despacio.

