Lluvias atípicas causan estragos en Guadalajara

Guadalajara

Aunque oficialmente aún no comienza el temporal, el Área Metropolitana de Guadalajara ya padeció los efectos del agua. La semana pasada se presentaron lluvias con intensidades regulares y fuertes, de forma atípica, que dejaron estragos y alertaron sobre las medidas de prevención que deberán tomarse este año.

Protección Civil y Bomberos de Guadalajara informó que por la intensidad de la lluvia del sábado fue necesario realizar recorridos de monitoreo y auxilio a la población. Reportaron cinco casas inundadas, esto en el cruce de Liceo y Silvestre Revueltas, en la colonia El Retiro, donde el agua alcanzó una altura de 10 centímetros en el interior de las fincas, provocando daños materiales. La unidad apoyó en el saneamiento de las viviendas.

En el Canal Hacienda Ciénega de Mata, se rescató a dos personas de un vehículo que estaba siendo arrastrado por la corriente; un hombre de 68 años y una mujer de 55 años, resultaron ilesos.

Se reportó que este canal se encontró al 40 por ciento de su capacidad, en tanto que el canal del Jahuey, presentó una ocupación del 100 por ciento.

Además en la colonia Balcones de Oblatos, los bomberos ayudaron a los conductores de una motocicleta y una camioneta que habían quedado varados en una boca de tormenta, esto en el cruce de las calles Hacienda Ciénega de Mata y hacienda de los Pozos.

La unidad llevó a cabo también trabajos de recolección de basura en distintos puntos del municipio. Informaron que para atender estas lluvias atípicas, trabaja un equipo de fuerza integrado por un director, dos jefes, 34 oficiales de bomberos y 13 vehículos, para apoyar en los posibles daños que se padezcan.

De frente a estas lluvias extraordinarias, y al temporal que se aproxima, la unidad de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara recomienda a la población tratar de impermeabilizar su casa, así como limpiar azoteas y bajantes.

En su vehículo, prepararse con buenas llantas, no exceder límites de velocidad bajo la lluvia, y de ser posible no conducir, de salir, no refugiarse bajo árboles cuando llueva.

Es importante además evitar tirar basura en calles o banquetas, para que estas no se concentren en las coladeras y se inunden las vialidades.

Así como informarse sobre el pronóstico del clima y recomendaciones y afectaciones por estos fenómenos, a través de autoridades y medios oficiales.

GPE