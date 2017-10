Perdió todo con la lluvia de hace un año; le dieron $900

Altamira

A casi un año de haberlo perdido todo tras la inundación del pasado 3 de noviembre, la señora Norma Meave aseguró que el único apoyo que recibió fue de poco menos de 900 pesos del Fonden, y desistió de cobrar la póliza de seguro del Infonavit, pues se piden muchos requisitos y hay que invertirle mucho tiempo; para recuperar sus muebles tuvo que endeudarse.

Ella vive en la calle Chochiles del fraccionamiento Santa Elena, en Altamira; ahí el agua en cuestión de minutos subió un metro al interior de su casa.

Ese 3 de noviembre parecía que el cielo se caía en la zona sur, 200 milímetros de agua en unas cuantas horas, lo que llueve en todo un año.

El sector más afectado fue Santa Elena, fraccionamiento de dos etapas, asentado en una de las zonas más bajas que de la ciudad y rodeado de drenes naturales, que concentran el agua que baja de Tampico y Madero, sólo que estos canales no pudieron desfogar, debido a que hace años que no eran limpiados y concentraban una cantidad grande de basura.

Además de Santa Elena, otras colonias aledañas del sector Miramar resultaron afectadas, así como los fraccionamientos Villas de Altamira, Villas de las Flores y Los Olivos, además de colonias como Los Presidentes , Martín A. Martínez y Lázaro Cárdenas, con un total de 5 mil afectados.

A un año de la inundación la señora Norma Meave recuerda cómo vio el agua ingresar a su casa, subir rápidamente y afectar todos sus muebles, no tuvieron tiempo de nada, pero tampoco había manera su casa es un piso.

"Vimos cómo subió el agua en minutos, no tuvimos tiempo de nada, uno solo en su casa, y como quiera mi casa es de un piso, todo se me dañó, la estufa, el refrigerador, mi sala, el comedor, las recámaras, en minutos perdí casi todo lo que me llevó años comprar".

Las quejas en ese momento era que los apoyos llegaban lento, una vez que bajó el agua, dos días después en algunas partes, pues la tuvieron que sacar con bombas, se repartió a los afectados una sola colchoneta por familia, y una cobija.

Los vecinos no esperaron más tiempo y con sus propios recursos comenzaron a limpiar sus viviendas, los elementos de la Sedena y personal de Servicios Públicos ayudaron a sacar 49 toneladas de muebles inservibles de mil viviendas afectadas, tan solo en esa zona.

A los pocos días llegaron los kits de limpieza que mandó el gobierno federal: una cubeta, un trapeador y jabón, y hasta diciembre llegaron las despensas para las familias afectadas en la zonas sur, pero hasta febrero del 2017 se hizo el pago del programa emergente de Empleo Temporal a las familias que trabajaron limpiando sus casas, dieron un total de 900 pesos.

"Eso fue lo único que recibí de apoyo, no hubo reposición de enseres domésticos como decían, si viera lo que tuvimos que pasar para que nos dieran ese dinero", recuerda la señora Norma.

Un año después su casa está amueblada de nuevo, "estoy estrenando estufa, refrigerador y otras cosas, la sala la mande a tapizar, pero nadie me ayudó con nada, nos tuvimos que endeudar para comprar todo, y así todos mis vecinos".

Su pago al crédito Infonavit estaba al corriente, por eso tenía derecho a cobrar una póliza, pero al darse cuenta que era mucho papeleo y tenía que invertirle tiempo, prefirió no cobrar, "me pedían un documento del municipio para verificar el punto donde estaba ubicada mi casa, usted cree, si cuando uno se retrasa con el pago, aquí llegan los notificadores, cómo no van a saber dónde vivo".





JERR