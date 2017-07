Llega el día “D” para la ciclovía de boulevard

Guadalajara

Se llegó el día “D”, decisivo. Los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara o de cualquier punto de la república podrán opinar respecto a si debe o no permanecer la Ciclovía en el Boulevard Marcelino García Barragán. Hoy es celebrada la primera consulta popular en Jalisco tras la integración de nuevas figuras de participación ciudadana en la entidad en el 2016.

La forma de participar es similar a lo que se efectúa cuando se lleva a cabo un proceso de elección. Los interesados deberán de acudir a las casillas en las que estarán funcionando las 81 urnas electrónicas contempladas para el proceso.

Para participar no es necesario presentar una identificación del Instituto Nacional Electoral (INE) o aparecer en un listado. Sólo se requiere llegar, mostrar uno de los dedos pulgar para verificar que no esté pintado y así evidenciar que no ha realizado un voto, esperar su turno y acercarse a la urna electrónica. En este ejercicio podrá participar gente de cualquier sitio y menores de edad.

“Nosotros hemos generado un mecanismos para evitar que se vote más de una vez. Lo que no podemosevitar es que sean además habitantes de otras colonias que no son las que propiamente conformaron el polígono pero el ciudadano que decida ir, va a ir, va a ser marcado en su dedo con tinta indeleble, igual que la jornada electoral y ya no podrá hacerlo nuevamente.

Los niños o jóvenes que acompañen a sus papás o a los adultos, serán marcados con un seño si así lo autorizan”, expuso Guillermo Alcaráz Cross, presidente del IEPC.

Por no llevarse un control respecto a un listado electoral, las urnas electrónicas podrán recibir la cantidad de participantes que decidan hacerlo, no habrá un límite. Las casillas serán abiertas a las 8 horas y serán cerradas a las 6 de la tarde. Al concluir el proceso electoral, los funcionarios de casilla deberán cerrar el proceso de participación.

“La urna electrónica tiene un sistema que automáticamente envía el resultado una vez que se cierra la casilla. Este un proceso informático que ya conocen los funcionarios de las casillas. A la hora que ya no hay electores ellos cierran, se registra la hora, se registran los votos y mandan el resultado y nosotros ya lo recibimos aquí en nuestro servidor”, agregó el consejero.

El avance de los resultados registrados ante el IEPC conforme cierren las casillas se podrá conocer en tiempo real en la página de Internet del órgano electoral, así como ocurre con el sistema PREP. Tras concluir el registro de los resultados, el Consejo General deberá de dar a conocer los resultados de la consulta popular.

Posteriormente se contará con cuatro días para que se pueda presentar un proceso de impugnación. Al pasar dicho periodo, el IEPC deberá de enviar el resultado a la autoridad correspondiente, en este caso al gobierno de Jalisco. Este deberá de otorgar una respuesta y definir si tomará en cuenta o no la opinión de la mayoría de ciudadanos.

CLAVES

¿Cómo funciona la consulta?

*Funcionarán 81 urnas electrónicas

*Las casillas se ubicarán en 12 colonias cercanas a la ciclovía

*Para conocer la ubicación los puntos de participación, puede visitar la página: http://www.iepcjalisco.org.mx/participacion-ciudadana/?page_id=448

*Para participar no es necesario presentar identificación o aparecer en una lista

*Podrán participar adultos y menos de edad que puedan manejar por si solos la urna

*Previo a votar, el habitante deberá de responder unas preguntas sobre perfil del participante: sexo, edad, colonia.

*Luego deberá responder la pregunta: ¿Debe permanecer la Ciclovía en Marcelino García Barragán? Las opciones serán: Si debe o no debe

*Al concluir la participación, la urna electrónica arrojará un boleta. El participante podrá solicitar una copia de manera inmediata si quiere revisar el resultado de su voto

*Las urnas estarán abiertas de las 8 a las 18 horas. No hay límite de participación

*Al concluir la jornada, los funcionarios de casilla cerrarán la urna y enviarán los resultados de manera electrónica hasta la sede del IEPC

*El avance de los resultados se podrá ver en tiempo real a través de la página de Internet

*Los resultados se darán a conocer el mismo día de la jornada, sin embargo no son vinculatorios por lo que el gobierno no se verá obligado a acatarlos

* Participarán 11 observadores ciudadanos en el proceso. El costo de este ejercicio será superior al 1.7 millones de pesos.

MC