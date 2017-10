Listo para arrancar Festival Coordenada… con estacionamiento

Guadalajara

Que sí habrá concierto maratónico. De hecho todo se alista ya en Parque Trasloma para el arranque este viernes de la cuarta edición del Festival Coordenada GDL, luego que el gobierno municipal de Zapopan liberó los permisos para la realización de la doble jornada musical, la última –afirman- que se verá en el privilegiado espacio de eventos sociales.



Ya en la víspera del primer día de conciertos, con casi todo el boletaje vendido, los organizadores cumplieron con la exigencia del alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro, de contar con al menos 2 mil cajones de estacionamiento, advertencia que lanzó tras conocerse el lunes pasado que no se había previsto este servicio.



Este jueves, a través de la Coordinación de Análisis Estratégico y Comunicación, el gobierno de Zapopan confirmó a MILENIO que los organizadores del Festival Coordenada GDL cerraron el trato con Plaza del Sol donde se dispone de 2 mil espacios. “Estaría también el Colegio Guadalajara y unos 300 lugares (más) en el predio de Trasloma”.



No se precisan detalles del acuerdo, ni el hecho de que el estacionamiento del centro comercial se compartirá con la asidua afluencia de clientes en tarde de viernes y sábado (hasta las 8 PM hora promedio que cierran la mayoría de establecimientos).



Adicionalmente los organizadores ofrecen el estacionamiento de Expo Guadalajara (que habitualmente cierra a las 10 PM) y usar Uber, como “pick up oficial”.



Pablo Lemus declaró el pasado miércoles que “si no hay estacionamiento, no hay evento de Coordenada, tan sencillo como eso” y a tan sólo un día de que se lleve a cabo el encuentro, se autorizó la realización.



En redes sociales se publicitan ya los espacios para estacionarse si acude a Coordenada y tomar las providencias si asiste al concierto.

