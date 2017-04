A tiempo de considerar modificaciones en trazo de L3: regidor

Guadalajara

Las autoridades deben de considerar las opiniones que generan expertos, más cuando se trata de preservar el patrimonio de la ciudad y la integridad de sus habitantes, consideró el Presidente de la Comisión de Protección Civil en Guadalajara, Salvador de la Cruz Rodríguez, en referencia a las declaraciones del Ingeniero Porfirio Ruvalcaba Barajas, que a través de MILENIO JALISCO, advirtió sobre los riesgos que corre el templo de San Francisco con el paso de la tuneladora.

El edil, de extracción priista, indicó que en el municipio se mantienen atentos a cualquier situación que surja en torno a temas relacionados con aquello que supone un riesgo en materia de protección civil, y las obras de la Línea 3 no pueden quedar fuera de consideración, “todo lo que viene de expertos, que sean conocedores de la zona y que sepan de la materia; las autoridades y los especialistas que están viendo el tema, lo deberían tomar en cuenta para hacer los estudios específicos, para que luego no estemos frente a situaciones de gravedad que ya no tengan reversa. Lo mínimo que se debe hacer es analizarlos”, señaló. En el caso del Templo de San Francisco, el regidor explicó que dentro de la información con la que cuenta el municipio, es que derivado de los trabajos de obra que se realizan a sus alrededores, se originaron unas cuarteaduras en el templo, “nos percatamos incluso que la cimentación del templo es de metro y medio aproximadamente y sí hay riesgo, entonces yo veo que ya se trabaja en la reparación para efecto de estar listos a la hora de que pasara la tuneladora”.

Cada semana, la comisión recibe información sobre sobre el paso de la máquina, “nosotros estamos al pendiente de lo que va pasando, hasta donde tenemos conocimiento ya pasó por López Cotilla y va llegando a Madero, al respecto me dicen que hay algunas afectaciones en banquetas de la zona”, agregó el edil, destacó además que de acuerdo a los datos que han logrado recabar en torno a las obras de la Línea 3, “los efectos del paso de la tuneladora pueden ser posteriores, no únicamente en el momento exacto en que pasa por el lugar”.

En cuanto a la recomendación de que haya un cambio en el trazo del paso de La Tapatía por la zona de los dos templos, el regidor consideró que “estamos a tiempo de contemplar cualquier previsión”, y además, hizo una invitación a comerciantes y ciudadanos de la zona del centro, para que al detectar cualquier irregularidad acudan a la Comisión de Protección Civil y además de que se registre el antecedente y la comisión edilicia que encabeza funja como intermediaria entre ciudadanos y autoridades correspondientes a efectos de ser el conducto de para hacer llegar a las instancias correspondientes, los señalamientos y reclamos de la gente.

GPE