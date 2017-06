Dejan fuera de nómina a líderes de colonia en Altamira

Altamira

Tumbaron a mil líderes de colonias de la nómina de Bienestar Social, ahora harán la elección de 400 nuevos presidentes de sector aceptó el director de la dependencia.

Sabino Rocha indicó que había mil líderes de colonia cobrando en la nómina de lo que era Desarrollo Social, sin embargo están por elegir nuevos representantes, y en el acta constitutiva del nuevo comité se va a establecer que no pueden cobrar en el municipio. Aseguró que no habían renovado los comités municipales pues no había dinero para atender las demandas, pero eso ya se resolvió.

JERR