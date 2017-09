Licita Ipejal servicio de hemodiálisis “a modo”

Guadalajara

Nuevamente el Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (Ipejal) es cuestionado por un concurso público polémico. Esta vez para licitar el servicio de hemodiálisis con bases "a modo", que incluyen exigir que el proveedor disponga de 160 máquinas para otorgar esta terapia a enfermos renales... cantidad que quintuplica las necesidades de su derechohabiencia.

Proveedores interesados en participar señalan la "falta de probidad y de ética de los funcionarios del Ipejal involucrados" en la licitación pública Local IPEJAL-DAS-CA-LPL-003/2017 "Subrogación de los Servicios de Hemodiálisis 2017-2018" que efectúa Pensiones del Estado para la subcontratación de unidades médicas que brinden esta terapia sustitutiva de la función renal.

En entrevista con MILENIO Jalisco calificaron las bases de dicha licitación de "amañadas", ya que contravienen la ley por estar dirigidas exclusivamente a una empresa en dos puntos sustanciales de la convocatoria pública, donde es clara la dedicatoria a un único proveedor, que repite. Esta vez el contrato tendrá vigencia a partir del 1 de noviembre del 2017 al 5 de diciembre del 2018.

El primero de ellos, que consideran como "una total falta de ética" es la exigencia de 160 máquinas. Así lo señala la citada licitación: "'Los proveedores' deberán suministrar los servicios contratados en sus instalaciones que deberán estar ubicadas dentro de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Donde deberán contar con un mínimo de 160 máquinas de Hemodiálisis para el servicio de pacientes del Ipejal"

Estadísticamente tal número no es necesario para atender a los derechohabientes del Ipejal. Durante 2016 y en lo que va del presente año, son veinte las máquinas con las cuales se les está brindando el servicio de hemodiálisis. La diferencia es abismal. No existe un disparo tal de la enfermedad renal entre jubilados y pensionados del estado, por lo que no se justifica la exigencia y queda en evidencia el interés de que una sola compañía sea la ganadora y se excluya al resto de empresas que están asentadas en la entidad, pues en automático se desecha su propuesta, dejando a inversionistas jaliscienses fuera de este proceso que involucra una sentida atención de la salud e incluso ofrecen menor precio.

Si se exigen 160 máquinas, sería obligada la contratación de enfermeras, para hacerse cargo de la aplicación de la terapia, parte que curiosamente el contrato no contempla.

Sin embargo, la licitación también pide insumos médicos para la hemodiálisis, como el hierro sacarosa, sustancia que solamente un proveedor lo fabrica y lo puede otorgar... en vez de solicitar otros insumos que cumplen con las mismas funciones, y que en procesos de licitación de otras instituciones y entidades se contemplan de forma abierta y no "con nombre y apellido", canalizado a una sola empresa.

"Señalamos a este como un acto de corrupción, que daña el patrimonio público de la institución en la compra de un servicio que en precio es mayor al que está en el mercado... que daña la libre empresa en Jalisco y que denunciamos para evitar que los malos funcionarios sigan haciendo de las suyas, escatimando fuera de la ley en Pensiones del Estado", enfatizaron los afectados.

En el ejercicio 2016-2017 sucedió igual, se descalificaron a las empresas participantes y se dio a Servicios Integrales de Nefrología (Sanefro) el contrato, con quien se liga a funcionarios del Ipejal. Por encima, la calidad del servicio de hemodiálisis de esta empresa es sujeto de muchas críticas de derechohabientes del Pensiones del Estado.

Por lo pronto, la presentación y apertura de propuestas técnicas y económicas se llevará a cabo el próximo 27 de septiembre.

No es la primera



Desde 2016 y hasta entrado este año el Ipejal fue cuestionado por el grave desabasto de medicamentos en las tres farmacias UNIMEF del Instituto de Pensiones de Jalisco. La empresa Abisalud fue sancionada con un millón de pesos por el incumplimiento de un contrato superior a los 500 millones de pesos (una sanción muy menor de acuerdo con lo establecido en la ley).

Claves

De la licitación

Contratación del servicio de hemodiálisis para atención de derechohabientes con insuficiencia renal crónica e insuficiencia renal aguda del Ipejal

Vigencia: Del 1 de noviembre del 2017 al 5 de diciembre del 2018.

Lo que justifica Ipejal

"En virtud de existir diversos factores como es el crecimiento poblacional, aunado a la edad avanzada de los mismos, derivando una mayor demanda de consultas médicas de los derechohabientes y por ende un aumento en el uso de estos servicios para la población usuaria, ya que la UNIMEF Pila Seca se encuentra rebasada en la atención de este tipo de pacientes"

Lo que se cuestiona

Solicitar 160 máquinas para servicio de hemodiálisis cuando el IPEJAL solo requiere 20

Omitir las necesidades de contratación de personal de enfermería

Requerir productos exclusivos de un solo laboratorio, habiendo en el mercado insumos sustitutos de la misma calidad que permiten la libre competencia en la licitación

SRN