Crimen organizado pedía a comercios no pagar licencia de alcoholes

Asegura Arturo Soto, Subsecretario de Ingresos que el crimen organizado se había metido tanto en materia de alcoholes, que incluso les exigía a los dueños de los locales que dejaran de pagar su licencia de alcoholes, ya que con que les pagarán a la delincuencia era más que suficiente.

Así lo destacó, el subsecretario de ingresos de la Secretaría de Finanzas del gobierno de Tamaulipas al señalar que solo ocho mil negocios dedicados a la venta de alcohol pudieron revalidar su licencia del alcoholes.

Destacó peinaron totalmente el estado para tener el control de los negocios que venden alcohol, por un lado para regularizarlos y por otro, por tema de seguridad para conocer quién está detrás de ellos.

Explicó que "La gente obtenía licencia de restaurante-bar y tenía restaurante, y se busca que cada quién esté en su horario, por eso para tener mayor control los pusimos en el rubro correcto con horario específico, restaurante cierra a las 12, bar a las dos".

Sólo 500 negocios ya no podrán abrir, la idea no era cerrar por cerrar, sino atajar las fuentes de financiamiento del crimen organizado y esos era claro que no iban abrir.

En este sentido, informó que incluso había negocios que eran obligados a pagar al crimen organizado para poder abrir, aunque no tuvieran licencia y eso ya se terminó.





