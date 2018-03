'La Senda del Cabrito' va por premio internacional

Saltillo, Coahuila

El libro 'La Senda del Cabrito', del Coahuilense Juan Ramón Cárdenas Cantú, está nominado al premio “The Best in the World 2018” en la categoría “Meat” (Carne), galardón que entrega Gourmand International.

De acuerdo a la página Oficial del ‘Gourmand World Cookbook Awards’, el premio ‘The Best in the World’ se anunciará en Yantai, China, dentro del evento anual Gourmand Awards, que se celebrará del 25 al 28 de mayo de 2018.

En 2017, 'La Senda del Cabrito', fue premiado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial.



El galardón se entrega a los tres mejores de cada categoría, sin embargo los resultados se darán a conocer en el evento.

De un total de 215 países y regiones que entraron a la competencia, se redujo a 134 finalistas para el premio de Alimentación, que tiene 100 categorías y 40 para el de bebidas, que tiene 30 categorías.

“Esto es necesario para reflejar la gran diversidad de la cultura alimentaria mundial. Da la oportunidad a muchos países de ganar en una categoría”, destaca la página.

“En nuestra lista de finalistas, tenemos 130 categorías para 134 países y regiones. En total, hay mil 372 entradas finalistas, mil 144 para alimentos y 228 para bebidas. Esto representa menos del 3% del total de libros similares y otros formatos publicados y disponibles cada año”, detalla.

Es un gran logro estar en esta lista de finalistas, toda vez que del 67% de las categorías tiene 12 o menos finalistas, el 26% tiene de 13 a 19 finalistas y el 7% tiene de 20 a 30 finalistas.

En 2017 el libro “La Senda del Cabrito”, del Chef Juan Ramón Cárdenas Cantú, fue premiado como "Mejor Arte Editorial" en el género Gastronomía, otorgado por la Cámara Nacional de la Industria Editorial CANIEM.

Descrito por el propio Chef Juan Ramón, La senda del Cabrito es una obra que se divide en tres partes, la primera consta de una investigación que va desde la llegada del cabrito a México hasta la forma de criar, las edades y las razas de cabrito en México.

En la segunda parte, se hace una retro inspección del cabrito en los fogones mexicanos donde las formas en que se aprovecha la carpicultura en México.

Y la tercera parte del libro es un recetario que está conformado por tres secciones, en las que se presentan recetas que son parte del bagaje familiar del chef Juan Ramón, recetas de sus amigos chefs de talla internacional y recetas contemporáneas propias del autor.

“Este libro es más que una compilación de experiencias personales, es una referencia obligada para los amantes del cabrito, que disfrutarán desde recetas tradicionales como el cabrito al pastor hasta preparaciones modernas como el strudel de cabrito”, dijo para su editorial.

OTROS NOMINADOS

Además están nominados, de México, en la categoría Professionals 'Grandes Chefs Mexicanos', de editorial Larousse, en la categoría EBook online 'Nuestro Estilo de Vida, Healt & Go', en categoría Single Subjet 'Miel oro líquido', de Fundación Grupo México, en categoría Chocolate 'Cacao, Bebida de los Dioses', de Martha Chapa, así como el portal 'VisitMexico' de la Secretaría de Turismo.

En la categoría Television Rest of the world, la obra 'Movimiento al natural' del Chef Alfredo Oropeza en Blogger Printed Book, 'Otro stylo para cocinar', de Geraldine Romero y Mariana Correa y en Culinary History 'Cacao, consumo, producción', de Laura Caso.

