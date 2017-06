Libran una acusación tres ex funcionarios de Agua y Drenaje

Monterrey

El juez de control Adalberto Trejo dictó auto de no vinculación a proceso a favor de los tres ex funcionarios de Agua y Drenaje de Monterrey que fueron presentados como probables responsables de ejercicio indebido de funciones públicas por aprobar contratos de servicios que no cumplían con los requisitos.

El magistrado falló este lunes a favor de Juan Emilio García Cárdenas, ex director ejecutivo de Agua y Drenaje de Monterrey; Gerardo Bermejo Acosta, y José Luz Hernández Pulido, ex jefe de contratos y ex coordinador de saneamiento, respectivamente.

Con esta resolución, ellos se convirtieron en los primeros ex funcionarios de la pasada administración en librar la acusación que les hizo la Subprocuraduría Anticorrupción, pues los señalaban como responsables de ese delito, porque, supuestamente, realizaron un convenio con una empresa para los servicios de una planta en Pesquería.

El juez resolvió que ellos no podían elegir a quién se contrataba, porque el único que lo hacía era su superior en la dependencia.