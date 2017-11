Libra Club Monterrey sanción millonaria

Monterrey

El Club de Futbol Monterrey pudo haber sido acreedor a multas de más 1.5 millones de pesos por impedir la entrada a aficionados que portaran playeras y accesorios de Tigres en el Clásico regio 113, sin embargo, se canceló la sanción cuando la directiva retiró la medida, informó la Procuraduría Federal del Consumidor.

En su visita al estado, el subprocurador de Verificación de la Profeco, Raymundo Rodríguez Diego, explicó que la denuncia quedó sin efecto en el momento en el que el club deportivo canceló la restricción.

"Como era una violación a nuestro artículo 58, nuestra ley ahí está topada a poco más de un millón y medio de pesos, pero habría que ver el número de gente que se hubiera sentido agraviada, cuántas quejas se pudieron haber realizado, eso pudo haber aumentado la cifra.

"Pero afortunadamente tomó, y hay que celebrarlo como dijo nuestro procurador, la decisión el Club de Futbol Monterrey de revertir la situación que estaba generando un encono. Estoy seguro que hoy todos disfrutarán de esta gran fiesta y que el show será dentro de la cancha y no fuera", mencionó.

Rodríguez Diego explicó que ya se emitió una notificación a la directiva en donde se informa de que el procedimiento fue concluido por parte de la Profeco.

El subprocurador indicó que no se aplicará ninguna sanción al Club debido a que la denuncia no tuvo lugar, pues el partido aún no se realizaba.

"En virtud de que ya se eliminó el problema que existía, ya no hubo un pronunciamiento, por parte de nosotros quedó desechado el asunto y así les fue notificado el asunto el lunes.

"Al quedar sin sustancia el tema que existía, recordar que el partido pues todavía no se había logrado, pudimos cerrar esta situación (...) como no había pasado el partido hay que diferenciar, fue denuncia no fue queja, queja hubiera sido a partir del domingo o del lunes si la hubieran ellos tomado", mencionó.

Será este sábado 18 de noviembre, cuando a partir de las 19:00, en el Estadio BBVA Bancomer, tendrá lugar el Clásico regio 113, el juego que pertenece a la jornada 17 del Apertura 2017.