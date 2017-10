"Ley de Mecenazgo", una opción para los artistas

Monterrey

El Consejo para la Cultura y las Artes de Nuevo León (Conarte), pidió a las empresas de la entidad apoyar a los artistas locales, recordándoles la posibilidad que tienen para deducir hasta el 85 por ciento del monto total del proyecto, a través del Impuesto Sobre Nómina (ISN).

Fue en 2009 cuando los artistas de Nuevo León pidieron al Congreso incluir en la ley la posibilidad de que las empresas pudieran deducir impuestos al momento de realizar apoyos para sus proyectos, por lo que en 2010 fue aprobada la Ley de Estímulo Fiscal a la Creación Artística, mejor conocida como Ley de Mecenazgo.

Valentín Muñoz Flores, coordinador en la oficina de enlace del Conarte, explicó que la ley ha sufrido distintas reformas, hasta llegar a su estado actual, donde Conarte puede entregar hasta 15 millones de pesos anuales en constancias de deducción.

“Originalmente era un 80 por ciento lo que podían hacer efectivo, como cualquier ley ha ido evolucionando, ha tenido modificaciones, la última que se tuvo fue el 30 de diciembre de 2016”.

De acuerdo con la ley, una vez que el artista consiga la aprobación del proyecto, Tesorería del Estado le expedirá una constancia por el 85 por ciento del monto total que cueste el proyecto, el cual podrá usar la empresa para deducirlo a través del ISN.

Otras de las reformas que ha sufrido la ley desde su creación sucedieron en 2014, explica Muñoz Flores, cuando hubo tres modificaciones importantes.

La primera de ellas fue el incremento del monto disponible para financiamiento de artistas, que pasó de seis millones de pesos a 15 millones, luego de que en 2013 se llegara al tope, con 14 proyectos aprobados.

La segunda fue la de separar en dos categorías las disciplinas, momento en que la música, danza y teatro se dividieron en creación y producción: el monto máximo para las de producción es desde entonces de un millón de pesos, mientras que todos los de creación tienen un máximo de 500 mil pesos.

“Una vez que Conarte da el visto bueno a los proyectos, es cuando ya nosotros hacemos la petición a Tesorería y expiden esa constancia de deducción de impuestos, hablando del ISN por el 85 por ciento del monto total del proyecto.

“Esto ha ido creciendo como una posibilidad que los empresarios ven, una alternativa para poder invertir... así como se invierte en la educación, en ecología, pues es una inversión a artistas que quieren tener un desarrollo profesional, que muchos de los proyectos tienen impacto social”, recalcó.

Muñoz resaltó que la última modificación que se le realizó a la ley fue en diciembre de 2016, luego de que se crearan mesas de trabajo ante algunas peticiones que tenía el gremio de artistas locales.

“En ocasiones venían artistas que ya con la empresa amarrada, sin embargo, muchos de los proyectos no cumplían con el 100 por ciento de la calidad que exigían las reglas de operación, y por ende no eran aprobados, lo que nos decían a nosotros era, ‘sabes qué ahora, tengo que ir con la empresa y decir no me lo aprobaron’”, contó.

Explicó que esto causó que las empresas desconfiaran del artista, por lo que a partir de 2017, los aspirantes primero son evaluados por Conarte, para luego acudir con las empresas ya con la constancia expedida por Tesorería, lo que facilita el trato con las empresas.

Hasta la fecha, Conarte ha aprobado un total de 110 proyectos: 11 de composición musical, cinco de producción musical, 20 de literatura, 44 de guiones cinematográficos, y 30 de creación de artes plásticas.

En total, son 78 autores que se han visto beneficiados por los proyectos, apoyados por alrededor de 53 empresas, para un total de 40 millones 10 mil 980 pesos, aproximadamente, en espera de la posible aprobación de algunos proyectos en 2017.

Actualmente, Conarte abre cuatro periodos de entrega de proyectos al año, por lo que en las próximas semanas estarán publicando su calendario para 2018 en http://conarte.org.mx/, en espera de que más artistas apliquen para el financiamiento y puedan llegar a la meta de uso, de los 15 millones de pesos.