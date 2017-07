TEE está excediendo sus funciones: gobernador

Monterrey

Pese a que el Tribunal Electoral del Estado ordenó al Gobierno de Nuevo León publicar la reforma a la Ley Electoral, el gobernador Jaime Rodríguez Calderón dijo que aún no le han notificado este fallo y que continúa en su revisión.

En rueda de prensa al término del Encuentro Nacional de Áreas Comerciales de la Asociación Nacional de Organismos Operadores de Agua, el mandatario estatal señaló que en lo personal no ha recibido una notificación del TEE y tampoco su equipo jurídico.

"Primero no me han notificado a mí, no sé si a otra gente del Gobierno, desde mi punto de vista y de los abogados del Gobierno, el TEE no tiene porqué mandarnos una notificación, no estamos en año electoral y no estamos dificultando la elección de ninguna parte y nosotros no estamos cometiendo ningún delito electoral.

"Creo que el TEE está excediendo sus funciones, no pretendemos pelearnos con nadie, éste es un asunto de la flojera de los diputados del Congreso y no me pueden urgir ni me pueden apresurar y estamos revisando la Ley y se va a publicar la Ley en los tiempos que establece la Constitución", añadió.