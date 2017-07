Crítica arzobispo lucha de poderes por tema electoral

Monterrey

Al considerar que el desacuerdo entre el Gobierno del Estado y el Congreso local por la Ley Electoral es debido a que ninguno supo respetar los límites de cada poder, el arzobispo de Monterrey, Rogelio Cabrera López, pidió a las autoridades escuchar lo que quiere la ciudadanía para resolver el conflicto.

Lamentó que no haya certidumbre jurídica para el próximo proceso electoral del 2018 ya que eso traerá una serie de inconformidades que deberá resolverse en los tribunales, y no a través de una participación democrática de la ciudadanía.

"Es una lástima que no hay manera de que los ciudadanos puedan opinar sobre las leyes electorales creo yo que el sistema democrático exige ponerse límites de poder a cualquiera de los que ejercen la autoridad en el estado o en la ciudad.

"El equilibrio de poderes es siempre muy sano y así lo dice y señala nuestra Constitución y cualquier sistema democrático. El Poder Legislativo tiene límites que le impone el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial y así mutuamente todos tienen que respetar los límites, nadie puede excederse", refirió.

Pidió a los tres poderes de gobierno actuar apegados a derecho y buscando siempre un proceso democrático limpio, pues no se trata de "pasarse de listos" teniendo acciones que van en contra de lo que demandan los ciudadanos.

"Queremos una Ley Electoral democrática que no sea costosa para los ciudadanos, que den ejemplo los que tienen la autoridad de sobriedad y de austeridad, cualquier exceso es muy complicado resolverlo yo sugiero respetuosamente y con humildad, -puesto que yo no tengo ninguna incidencia en esos problemas- que se dialogue, que nadie quiera pasarse de listo sabiendo lo que ya la población exige.

"No es necesario hacer una consulta física y material, ellos saben cuál es el sentimiento que tiene el pueblo y hoy las autoridades tienen que ganarse el cariño de la ciudadanía", argumentó.

Finalmente expuso que actualmente la sociedad enfrenta problemas de pobreza o trabajo que es importante atender a la brevedad pero en lugar de eso gastan tiempo y esfuerzo en conflictos de tinte político.

"Cuando no hay respeto democrático todo termina en conflicto ojalá y resuelvan esto porque si no seremos testigos de inconformidades de candidatos de votantes y de ciudadanos en general, los tiempos no son para eso", puntualizó.

Fue ayer cuando se cumplió el plazo máximo para que se publicará la Ley Electoral aprobada en junio por el Congreso, sin embargo, debido a la serie de inconformidades con respecto a la norma el Gobierno del Estado obtuvo una suspensión provisional por parte del Tribunal Superior de Justicia para evitar difundirla en el Periódico Oficial y retrasar su entrada en vigor.

Eso significa que en las elecciones del 2018 estarán aplicando las reglas electorales del 2015 y no las reformas recientemente aprobadas por el Legislativo.

